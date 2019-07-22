США вошли в тройку стран, куда чаще всего переезжают узбекистанцы, следует из данных Государственного комитета по статистике за январь-июнь. По итогам I квартала, к примеру, США занимали четвертое место, сообщает spot.uz.

Всего за январь-июнь переехали жить в другие страны 4847 человек. Больше всего — в Казахстан (56,3%). Далее идут Россия (36,9%), США (1,2%), Израиль (1%). На долю других стран приходятся оставшиеся 4,6%.

За тот же период приехали жить 1361 человек. Больше всего из Казахстана (29,7%). Далее идут Таджикистан (24,2%), Россия (22,3%), Кыргызстан (14,3%). На долю других стран приходятся оставшиеся 9,5%.

В целом же с начала года число прибывших составило 78,9 тыс. человек (внутренние 77,5 тыс. человек, внешние — 1,4 тыс. человек), выбывших — 82,4 тыс. человек (внутренние 77,5 тыс. человек, внешние — 4,9 тыс. человек).

Сальдо миграции достигло минус 3,5 тыс. человек и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составило минус 6,2 тыс. человек.

Высокий уровень сальдо миграции приходится на Кашкадарьинскую (минус 3,3 тыс. человек), Самаркандскую (минус 2,5 тыс. человек) и Каракалпакстан (минус 1,7 тыс. человек). Положительное сальдо миграции было отмечено в Ташкенте (плюс 12,9 тыс. человек).

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