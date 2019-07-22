Индия запустила на Луну межпланетную станцию «Чандраян-2». Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Индии в 14:43 по местному времени (в 12:13 по Москве), пишет Медуза.
Трансляцию пуска провела Индийская организация космических исследований (ISRO). Первоначально запуск планировали провести 15 июля, но его остановили за 56 минут до старта из-за технических проблем.
«Чандраян-2» преодолеет 384 тысячи километров и достигнет Луны более чем через пять недель. 640-тонная ракета доставит на Луну космический аппарат, состоящий из трех частей: это орбитальная станция, спускаемый аппарат и 27-килограммовый шестиколесный ровер с приборами для анализа почвы.
Миссия оценивается в 150 миллионов долларов. Аппарат впервые совершит посадку на малоизученном южном полюсе Луны.
В ISRO рассчитывают, что посадка произойдет 6 или 7 сентября. Как указывает The New York Times, это станет самым сложным этапом миссии — в апреле при похожей операции разбился первый лунный аппарат Израиля.
В рамках миссии «Чандраян-2» на Луне будут искать воду и минералы, а также исследовать толчки под поверхностью. Орбитальный аппарат в течение года будет фотографировать поверхность Луны и анализировать ее тонкую атмосферу. Луноход на солнечных батареях, как ожидается, за 14 дней преодолеет до полукилометра и отправит на Землю полученные данные и изображения.
Изначально Индия рассчитывала, что запустит «Чандраян-2» к Луне в 2013 году, причем вместе с Россией. Но из-за провала российской миссии «Фобос-Грунт» власти Индии решили осуществить миссию самостоятельно. В случае успеха Индия станет четвертой страной после России, США и Китая, чьи аппараты совершали посадку на Луну. В 2008 году Индия уже направляла к Луне космический зонд в рамках своей первой лунной миссии «Чандраян-1», но тогда космический аппарат не садился на поверхность.
Запуск «Чандраян-2» совпал с 50-летием высадки астронавтов США на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Власти Индии назвали это случайным стечением обстоятельств.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Зиёда аз 693 ҳазор кг маҳсулоти гӯштии ғайристандарти дар шаш моҳ
Ҳукуматдорон садама дар майдони сохтмони НБО Роғунро рад мекунанд
Оғози парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати беш аз 100 волидон
Саридораи геология: Тоҷикистон захираҳои бузурги нафту газ дорад
Номи кишвар маъқул шуд: ҷавони бразилиягӣ бе душворӣ бо тоҷикӣ ҳарф мезанад
Баррасии масоили таҳкими ҳамкориҳо байни САҲА ва СААД дар Вена
Афзоиши истеҳсоли тилло ва нуқра дар Тоҷикистон
Қазоқистон ба Ӯзбекистон 1 млрд. кВт/соат нерӯи барқ медиҳад
Қоидаҳои бехатариро ҳангоми оббозӣ риоя намоед
Дар бозори алоқаи мобилии Тоҷикистон ҳиссаи Tcell афзуда, аз “Мегафон” ва “Билайн” кам мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста