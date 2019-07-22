Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансирование нового проекта, предполагающего расширение доступа к электроэнергии в отдаленных регионах Таджикистана.

Международная ассоциация развития (член Группы Всемирного банка) предоставит $31,7 млн. для финансирования Проекта электрификации сельских районов Таджикистана, сообщает постоянное представительство Всемирного банка в Душанбе.

Отмечается, что целью проекта является обеспечение доступа к электроэнергии для уязвимых сообществ в самых отдаленных регионах Таджикистана, проживающих вдоль западных предгорий Гималаев.

«Таджикистан входит в число четырех стран мира, которые извлекут выгоду из дополнительных ресурсов МАР, предназначенных для преодоления рисков, связанных с уязвимостью. Данный проект поддержит создание важной местной инфраструктуры в сельских сообществах, проживающих в самых сложных условиях на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря», - отмечает постпред Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

По его словам, в результате подключения к местным и центральным энергосетям сельских поселений в двух приграничных с Афганистаном областях страны улучшатся показатели в области здоровья, а также ощутимо и устойчиво повысится уровень жизни и экономические возможности данных сообществ.

Проект электрификации сельских районов Таджикистана предполагает строительство инфраструктуры производства и распределения электроэнергии для предоставления автономных решений или подключения к центральной энергосистеме уязвимых сообществ в восточной части ГБАО и южной части Хатлонской области.

Проект также поддержит проведение дополнительных исследований, необходимых для строительства гидроэлектростанции «Себзор» в ГБАО.

Согласно данным Минэнерго Таджикистана, общая численность жителей республики, которые до сих пор не имеют доступа к электроэнергии, составляет 200 тысяч человек.

Без электричества, в основном, остаются новые населенные пункты, которые образовались с учетом быстрого прироста населения.

Наиболее трудными районами для электрификации, по данным министерства, являются населенные пункты в Хатлонской области, граничащие с Афганистаном, и в ГБАО - с учетом рельефа местности и географической удаленности от сети.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.