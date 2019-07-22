Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя «Группа крови» во время своего концерта в «Лужниках».
Шоу в рамках турне WorldWierd состоялось 21 июля на московском стадионе «Лужники».
Кадры выступления запечатлели многочисленные фанаты и выложили видео в соцсетях. На видео видно, как Джеймсу Хэтфилду подпевает весь многотысячный стадион.
«Это было великолепно! Особое спасибо за Цоя, он навсегда в наших сердцах, как и вы», «Вы лучшие. Спасибо за концерт, особенно за «Группу крови», «Большое спасибо за песню на русском языке», «Спасибо за Цоя. До сих пор в шоке», — отметили пользователи инстаграма.
Metallica отыграла на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 21 июля. Как сообщает портал «Москва 24», практически все билеты на шоу были раскуплены. Отмечается, что фанаты группы наперегонки бежали ко входу, как только доступ на территорию площадки открыли, чтобы занять места поближе к сцене.
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