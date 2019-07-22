Российские, китайские и другие миллионеры могут относительно легко получить гражданство Великобритании благодаря одной из схем, предлагаемых «супербогатым иностранцам» британским министерством внутренних дел, пишет Русская служба Би-Би-си.

Согласно расследованию, проведенному Sunday Times и Четвертым каналом британского телевидения, Хоум-офис практически не проверяет происхождение денег тех иностранцев, которые готовы положить на британский банковский счет два миллиона фунтов стерлингов (2,5 млн долларов).

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Журналисты Sunday Times и Четвертого канала британского телевидения тайно снимали на видео, как юридические и финансовые консультанты хвастались, как им легко обводить вокруг пальца сотрудников министерства внутренних дел, когда речь заходит о так называемых "золотых визах", и как они без труда могут скрыть связи просителя подобной визы либо с окружением Владимира Путина, либо с китайской армией.

Эти консультанты говорили репортерам, которые выдавали себя за людей, связанных с зарубежными миллионерами, как им удалось организовать "золотую визу" члену семьи Муаммара Каддафи, сыну замешанного в коррупции министра в правительстве Таиланда, эритрейскому чиновнику, который подозревался в нелегальной продаже оружия Анголе, а также гражданам Ирана и Ирака, чьи бизнесы попали под международные санкции.

Один из этих консультантов сказал, что обойти проверку происхождения средств чрезвычайно легко, так как в министерстве внутренних дел, по его словам, этим занимаются люди, которые едва окончили школу и в поисках информации полагаются лишь на Google.

В декабре 2018 года, отмечает Sunday Times, министр внутренних дел временно прекратил выдачу "золотых виз", так как многие опасались, что их получают члены преступных группировок и люди, отмывающие деньги. Но всего несколько дней спустя эта практика была возобновлена.

Эта схема называется "виза для инвесторов". С 2008 года ее обладателями стали 11 тысяч человек, которые тем самым получили право жить в Великобритании и впоследствии поучить британское гражданство.

В отличие от других стран, предоставляющих визы и вид на жительство для инвесторов, Великобритания не требует ни прямых выплат этих денег в казну ни прямых инвестиций. Деньги должны просто лежать в банке, и как только человек получает право на постоянное проживание, он может их свободно вывести из страны на оффшорный счет, где они не будут облагаться налогом.

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Как пишет газета, согласно результатам этого исследования, создается впечатление, что министерство внутренних дел не проверяет происхождение денег и надеется, что подобные проверки будут сделаны банками и инвестиционными фондами.

Sunday Times цитирует заявление министерства внутренних дел, в котором говорится, что процесс выдачи подобных виз был полностью изменен, и сейчас используется серьезнейшая проверка происхождения капитала.

Между тем, как пишет CA-NEWS, в статье журналисты опубликовали имена людей из постсоветского пространства, волучивших золотую визу. 

Среди них: Замира Гаджиева, Александр Перепеличный, Геннадий Боголюбов и Мадияр Аблязов.

Замира Гаджиева - жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева. Она первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств.

В ноябре 2018 года магистратский суд в Лондоне арестовал женщину, которая потратила 16 млн фунтов ($20,9 млн) в лондонском универмаге ​Harrods. Сообщалось, что это Замира Гаджиева.

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Ей грозит экстрадиция. Судья согласилась отпустить Гаджиеву под залог в 500 тысяч фунтов, разрешив отбывать арест в ее доме в Найтсбридже. Однако это решение обжаловала сторона обвинения, и Гаджиева в настоящее время остается под стражей.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов своим роскошным образом жизни. В частности, власти Британии требуют, чтобы Гаджиева объяснила, где взяла деньги на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн).

Кроме того, как говорится в документах суда, Гаджаева летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов ($20,9 млн).

4 ноября стало известно, что NCA арестовало ювелирные изделия Гаджиевой, которые проходили предпродажную оценку в аукционном доме Chrisitie's, на сумму более 400 тысяч фунтов ($522 тыс.).

Российский бизнесмен и информатор по "делу Магнитского" Александр Перепеличный, скончавшийся от внезапной остановки сердца в 2012 году в возрасте 43 лет.

Перепеличный был информатором фонда Hermitage Capital, возглавляемого Биллом Браудером, на основе сведений которого швейцарская прокуратура возбудила дело об отмывании денег, выведенных из российского бюджета налоговиками и чиновниками.

Кроме того, погибший бизнесмен имел коммерческий спор с гражданином России Дмитрием Ковтуном, обвиняемым прокуратурой Великобритании в причастности к отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Украинский олигарх Геннадий Боголюбов, купивший дом в Лондоне за 62,5 милллиона фунтов. Он обвинялся (вместе с магнатом Игорем Коломойским) в банковских махинациях и целой серии преступных транзакций с участием украинского "ПриватБанка".

Сын казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова - Мадияр Аблязов. 

«27-летний казахстанец заплатил за инвесторскую визу, будучи студентом в 2008 году, используя деньги, подаренные отцом Мухтаром Аблязовым - политиком, который борется с обвинениями в растрате и ненадлежащем управлении миллиардами фунтов банковских активов. Сам Аблязов заявляет, что обвинения против него политически мотивированы», - говорится в статье британской газеты.

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