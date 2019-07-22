В Восейском районе задержали муллу, который дал признательные показания в педофилии. Сюжет об этом показали по государственному телеканалу «Точикистон».

44-летний Сулаймон Саъдиев, по версии следствия, занимался экзорцизмом: якобы он изгонял бесов из детей. В сюжете отмечается, что "мулла" заманил нескольких малолетних девочек к себе домой и совершил над ними сексуальное насилие.

Саъдиев дал признательные показания. На допросе он рассказал, что приводил несовершеннолетних к себе домой и "совершал непристойные действия".

Он также признался, что растлевал детей во время праздника Иди Рамазон, который отмечается в честь завершения священного для мусульман месяца Рамазан.

Заведено уголовное дело по статье «Развратные действия». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Это не первый случай задержания мулл по аморальным уголовным преступлениям.

Несколько лет назад был осужден Асадулло Иброхимов, известный как "Мулла-колдун", которого признали виновным в домогательстве к пациентке.

Примерно в то же время был арестован некий Мулло Джаббор, который, называя себя колдуном, подговорил группу молодых людей совершить грабеж (при этом он утверждал, что, используя магию, помешает милиции раскрыть преступление).

Позднее были арестованы двое жителей Шахринавского района, которые обещали людям, используя колдовские ритуалы, вернуть их родственников из Сирии.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.