Таджикский боксер Баходур Усмонов выиграл бронзовую медаль турнира по боксу на Кубок президента Казахстана в Нур-Султане.
В весовой категории до 63 кг Усмонов в борьбе за выход в финал уступил хозяину турнира Закиру Сафиуллину. Отметим, что казахстанский боксер после тяжелой победы над Баходуром Усмоновым, не смог выступить в финале и ему пришлось сняться из-за травмы.
Баходур начал свое выступление с 1\8 финала, где победил казахстанца Дильмурата Меджитова, затем, обыграв еще одного соперника, вышел в полуфинал.
Кубок президента Казахстана в этом году принял 122 боксеров-мужчин и 33 женщин из Алжира, Болгарии, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Сирии, Филиппин, Узбекистана и Таджикистана.
При этом, несмотря на выставочный статус подобных соревнований, практически все его участники выставили свои сильнейшие составы.
Обладатели первых мест получили премию в размере 2000 долларов, вторых – 1000 долларов, третьих – 500 долларов.
Баходур Усмонов в 2019 году завоевал три золотые медали: в апреле он стал единственным в команде Таджикистана, кому удалось на ЧА-2019 завоевать золотую медаль.
В июне в Атырау Усмонов выиграл XI Международный турнир по боксу памяти героев Казахстана Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.
В феврале ему удалось занять первое место на международном турнире памяти Шопокова в Кыргызстане.
Ранее спортсмен рассказал "АП", что его привело в бокс, и показал, как проходят его тренировки.
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