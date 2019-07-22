Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана призывает «Барки точик» оплатить задолженности перед угледобывающими предприятиями республики.

Несвоевременное выполнение ОАХК «Барки точик» своих обязательств является одной из причин того, что предприятия не могут приступить к открытию новых пластов и подземным работам, говорится в сообщении пресс-службы Минпрома.

В министерстве отмечают, что задолженности «Барки точик» перед поставщиками угля в первом полугодии этого года выросли на 13,1 млн сомони (около $1,4 млн).

Задолженность энергохолдинга перед угледобывающими предприятиями «Шахта Фон-Ягноб» и ООО «Таджикский металлургический комбинат» по состоянию на 1 июля этого года составили 31 млн. сомони (почти $3,3 млн) и 21,3 млн. сомони (более $2,2 млн), соответственно.

В Минпроме считают, что «Барки точик» обязан выполнить план мероприятий, исходящий из постановления правительства страны «О своевременной подготовке экономических и социальных отраслей к стабильной деятельности в осенне-зимний период 2019-2020 годы».

Отметим, что «Барки точик» приобретает уголь для обеспечения топливом теплоэлектроцентрали «Душанбе-2».

Общая задолженность «Барки точик» по состоянию на начало этого года достигла 22,9 миллиардов сомони (более $2,4 млрд.). Долги энергохолдинга без учета кредитных инвестиционных соглашений составляют 4,4 млрд. сомони.

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