Президент Афганистана Ашраф Гани с Гурбангулы Бердымухамедовым на торжествах по случаю старта Азиады-2017.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, преждевременно "похороненный" на днях оппозиционным YouTube-каналом и российскими СМИ, 21 июля подписал распоряжение об отправке гуманитарной помощи в Афганистан, сообщает Фергана.

Исполнить поручение предписывается Министерству образования, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, Министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Документом установлен перечень продукции, безвозмездно передаваемой Афганистану в качестве гуманитарной помощи, но он в сообщении не приводится.

Как уточняет Turkmenportal, ранее в июле в виде гуманитарного груза туда была доставлена первая партия экологически чистого бензина, отгруженная в Туркменистане с завода в Ахалском велаяте (области) по производству синтетического бензина из природного газа.

Президент Афганистана Ашраф Гани прилетал с официальным визитом в Ашхабад 21 февраля, обсуждал с Бердымухамедовым газопровод ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), ЛЭП и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан — Афганистан — Пакистан (ТАП) и международные транспортные коридоры, частью которых стали железные дороги Серхетабат — Тургунди и Керки — Имамназар — Акина. Тогда же были подписаны договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами, ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве и взаимопомощи в делах таможни, воздушном сообщении и т.д.

Туркменистан, с 2016 года переживающий сильнейший финансово-экономический кризис из-за снижения мировых цен на газ, действует в советских традициях, воспроизводя ту же модель: страна, нуждающаяся в помощи, отправляет гуманитарную помощь за границу. На протяжении последних нескольких лет независимые источники из республики регулярно сообщают о дефиците и очередях в государственных магазинах, росте цен, не компенсирующихся ростом зарплат, массовых увольнениях и массовой эмиграции.

С 1 января 2019 года в республике были отменены коммунальные льготы, сохранявшиеся со времен президента Сапармурата Ниязова и служившие основной причиной фетишизации Туркмении российскими «левыми».

Лондонский Центр международной политики в июле представил в парламенте Великобритании отчет с рекомендациями по преодолению кризиса в Туркмении. Властям страны предлагается раскрыть информацию о судьбах всех заключенных и предоставить им свидания; освободить политических заключенных; улучшить условия содержания в тюрьмах и прекратить применение пыток; отказаться от принудительного труда при сборе хлопка и обеспечить независимый мониторинг этой сферы; выдать визы представителям ООН и других международных организаций; обеспечить прозрачность информации о принадлежности бизнеса и повысить независимость судебной системы.

Существование всех этих проблем в Туркменистане отрицают.