Водитель автомашины марки «Хундай-Голопер», 28-летний житель Ишкашимского района ГБАО Нозим Маликмамадов в ходе движения по местной трассе опрокинул автомашину в реку Пяндж.

В результате ДТП, которое произошло в миинувшую субботу в полдень, погибли четверо местных жителей – 65-летний Гулмамад Савлатов, его сын 37-летний Санавбар Савлатов, 59-летняя Гулбог Саидбекова и ее ровестник Абдулмамад Давлатов, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Сам водитель не пострадал, а еще один из его пассажиров - 46-летний Аловат Солиев выжил, и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По данному факту ведется расследование.

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