19 июля Управление безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента привлекло к административной ответственности младшего зятя президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Отабека Умарова.
Об этом на своей странице в Instagram'е сообщил сам Умаров, выложив квитанцию об уплате штрафа в размере 1 824 570 сумов (чуть более 200 долларов), сообщает «Озодлик».
Ранее СМИ опубликовало видео, которое было размещено в Stories аккаунта Отабека Умарова в Instagram.
На видео видно, как зять президента, управляя автомобилем Tesla, разгоняется до 200 км/ч на одной из центральных улиц столицы.
На сайте и страницах «Озодлика» в социальных сетях за несколько минут это видео успели просмотреть сотни тысяч людей.
«То, что вы критикуете происходящие в обществе события, независимо от статуса и положения людей, призывает нас больше работать и поддерживать порядок», – отметил зять президента, комментируя то, что пользователи обсуждали его действия.
«Все штрафы сегодня оплачены. Закон одинаков для всех! Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность местным и зарубежным СМИ!», – заявил Отабек Умаров.
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