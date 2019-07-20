Ташкентское брендинговое агентство MA'NO стало победителем в конкурсе логотипов столицы Узбекистана. Об этом свидетельствуют итогионлайн-голосования на сайте Госкомтуризма республики, сообщает Фергана.
Вариант логотипа от агентства MA'NO набрал 26 296 голосов. Первое время с большим отрывом лидировал логотип от студии Артемия Лебедева. Ссылку на голосование у себя в Facebook разместил сам дизайнер.
Однако за несколько дней до финала вариант MA'NO резко набрал около восьми тысяч голосов и позже выбился в лидеры. Вариант Лебедева в итоге занял лишь четвертое место.
В комментариях к посту Лебедева многие пользователи писали, что проголосовали за вариант конкурентов дизайнера. Несколько человек отметили, что логотип студии, по их мнению, исполнен в цветах, чуждых узбекской культуре и не отражающих палитру города. Другим комментаторам не хватило в нем орнаментов.
Подведены итоги голосования и по другим регионам страны. В пяти из них — Ферганской, Навоийской, Джизакской, Андижанской областях и Каракалпакстане — победителя определить не удалось, так как вариант «против всех» набрал большинство голосов. В этих регионах будет проведено повторное голосование.
О старте голосования на конкурсе логотипов Госкомтуризм объявил в начале июля. Для каждого региона были отобраны шесть вариантов из 700 работ, которые поступили на отбор. Победителям были обещаны призы до 25 млн сумов ($2,9 тысячи). Общий призовой фонд составил 300 млн сумов ($35 тысяч).
Выигравший логотип Ташкента в феврале уже становился победителем аналогичного конкурса, который был организован Общественным советом при хокимияте (администрации) столицы.
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