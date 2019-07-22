Президент Таджикистана до конца текущей недели посетит Исфару, где проведет встречу с лидером Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и обсудит с ним вопросы демаркации и делимитации таджикско-кыргызской границы.

В джамоате Ворух города Исфары запланирована встреча Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова с жителями приграничных сел двух государств, сообщил "АП" источник в правительстве.

Именно вокруг Воруха, который не имеет прямую дорогу до территории Таджикистана, часто возникают конфликты между жителями двух стран из-за дороги, земель и пастбищ.

Это будет второй визит Эмомали Рахмона в Ворух: в первый раз он посещал джамоат в 1993 году.

Ранее во время встречи с жителями Баткенского района и города Баткен Сооронбай Жээнбеков отметил, что в ходе его официального визита в Таджикистан по вопросам границы он с президентом Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению.

Найдут ли решение приграничные конфликты после предстоящей встречи президентов и что ожидают местные жители от визита Эмомали Рахмона в Исфару?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы поговорили с местными жителями и экспертами.

Ожидания с надеждой

Жидели джамоата Ворух с нетерпением ждут визита главы государства, тщательно готовятся к нему и надеются, что приграничные проблемы, наконец-то, будут решены.

Жители джамоата сообщили "АП", что уже несколько дней выходят на субботники, благоустраивают улицы, ремонтируют дороги, занимаются побелкой и покраской домов.

- Мы очень рады визиту главы государства, готовимся. Ведь так жить невозможно. Утром просыпаешься и думаешь - открыта дорога в Исфару или нет. Едешь в Исфару и не знаешь, можешь ли вернуться домой, так как в любой момент могут закрыть дорогу в Ворух. Это очень обидно. Надеемся, что с визитом главы государства двери нашей «тюрьмы» откроются навсегда, и мы напрямую соединимся с остальной частью Таджикистана, - говорит поэт Нарзулло Азизиён, житель джамоата Ворух.

По его словам, жители устали от постоянных конфликтов, и проблему надо решать окончательно.

- За последние годы на этой территории произошли множество конфликтов. После каждого из них проходят встречи местных властей, силовых структур, подписываются протоколы, договора. Но проходит немного времени, и конфликты вспыхивают вновь. Люди говорят, что только главы двух государств смогут положить им конец», - сообщил Азизиён.

Гафурджон Джураев, глава поселка Точикон джамоата Ворух, тоже считает, что только президенты двух государств могут решить приграничные проблемы.

Мы надеемся на это. Самое главное - мы ждём от Эмомали Рахмона решения проблемы прямой дороги от Исфары до Воруха. Мы верим ему, - говорит Джураев.

По его словам, наряду с дорогой есть другие проблемы, которые надо решать окончательно.

- Также надо решать вопросы, связанные с пастбищами и распределением воды. Проблема пастбищ тоже очень важна для жителей джамоата. Если она решится, жители Воруха в силах благоустраивать и развивать малую родину, - отметил Гафурджон Джураев.

«Дорога жизни»

Мнение жителей разделяют и эксперты. Негматулло Мирсаидов, журналист и эксперт по приграничным вопросам, считает, что, не решив вопрос об открытии прямой дороги в Ворух, нельзя решить другие приграничные вопросы.

- В первую очередь, надо решить проблему дороги, так как почти 35 тысяч жителей отрезаны от Таджикистана и находятся под постоянным давлением, - напоминает Мирсаидов.

По его словам, можно восстановить старую дорогу в джамоат с правого берега реки Ворух.

- Раньше жители Воруха пользовались этой дорогой. Потом построили дорогу через кыргызское село Ак-сай, которая постоянно блокируется в ходе конфликтов со стороны Кыргызстана. Было бы лучше восстановить дорогу через старый Ак-сай «Тангии кухна», - говорит эксперт.

Он предлагает два варианта использования старой дороги, для прямого соединения Воруха с джамоатом Ходжаи аъло.

Первый вариант - это передача части дороги, которая проходит через старое село Ак-сай Таджикистану на взаимовыгодной основе. Взамен Таджикистан может передать Кыргызстану два участка дороги: это участок дороги Баткен-Аксай и участок протяжённостью более 250 метров дороги Баткен-Исфана, который Кыргызстан арендует у Таджикистана, - предлагает Негматулло Мирсаидов.

Он отметил, что если стороны не смогут договориться по этим вариантам, надо дать старой дороге статус нейтральности.

- То есть дорога не будет чей-то собственностью, и никто не имеет право блокировать её. Если будет подписано такое соглашение, проблема будет решена. Так как существуют международные нормы и акты использования альтернативной дороги, где чётко указаны обязанности стран, - говорит Мирсаидов.

«Надо сблизить жителей»

Другие эксперты тоже говорят о прямом соединении Воруха с остальной частью Таджикистана, вместе с тем предлагая и другие пути разрешения конфликтов.

- Я поддерживаю мнение жителей и экспертов о восстановлении старой дороги. Это наилучший вариант. Но надо окончательно решать и другие проблемы, - говорит анонимный источник, который на протяжении нескольких лет занимал высокие должности в администрации города Исфары.

- Я думаю, надо также решить проблему доступа к пастбищам. Это очень важно для жителей Воруха. От того, что жители не могут воспользоваться пастбищами, сокращается количество крупного и мелкого рогатого скота. А это источник молока, и мяса, - говорит источник.

Для этого эксперт предлагает заключать договора совместного использования пастбищ со стороны жителей Воруха и Ак-сая.

Он также предлагает сблизить жителей Таджикистана и Кыргызстана, создавая свободные экономические зоны.

- Чтобы не повторялись конфликты, надо сблизить народы. Надо, чтобы люди зависели друг от друга. Это легко делается экономически. Я предлагаю создать свободную экономическую зону на конфликтных территориях. Хотя и сейчас жители торгуют между собой, но создание совместного базара больше сближает, - отмечает источник.

Судьбоносная встреча

Пока идут разговоры о встрече двух президентов, делегации двух стран активизировались: проводят встречи, обсуждают приграничные вопросы.

Так, в начале прошлой недели в Исфаре состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по вопросам делимитации киргизско-таджикской госграницы.

- Сторонами произведено рабочее описание прохождения линии госграницы, обсуждены предложения по описанию оставшихся участков, а также достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований границы в Баткенском районе Баткенской области, - сообщил источник в администрации города Исфары.

По сообщению источника, также состоялась встреча делегаций двух стран в Бишкеке. Они встретились с представителями жителей приграничных джамоатов в Бишкеке, обсудили существующие проблемы и пути их решения. Их мнения были переданы в совместную комиссию двух стран для изучения, сообщил источник.

Депутаты Таджикистана тоже уверены, что этот визит и встреча поставят точку в существующих проблемах.

- Президенты готовы, чтобы окончательно решить приграничные вопросы, - говорит Саидджафар Исмонов, лидер Демократической партии Таджикистана. - Наш президент, точно готов и настроен на разрешение существующих проблем.

Народ верит президенту, и он постарается оправдать это доверие. Нынешний президент Кыргызстана более доброжелательный в отношение соседей, чем предыдущие. Он тоже заинтересован в решении приграничных вопросов. Я думаю, эта встреча будет очень важной и судьбоносной.

Азаттык

Справка "АП": Ворух - джамоат с населением более 35 тыс. человек, который относится к Исфаринскому району Согдийской области Таджикистана. В настоящее время, к джамоату нет прямой дороги со стороны города Исфары. Поэтому в некоторых источниках Ворух называют эксклавом Таджикистана или анклавом Киргизии. Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации двух стран не может прийти к согласию по поводу чёткого определения линии границы и прямой дороги до Воруха.

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