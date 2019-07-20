Генпрокурор и министр юстиции обнародовали свои версии отравлдения заключенных, Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана опроверг слухи об аварии на Рогунской ГЭС, виновные в поджоге 6-летней Осии получили наказания, а Служба связи намекнула о продлении срока перерегистрации сим-карт по ID-паспортам – эти события стали главными на этой неделе.

В экономической жизни республики тоже были важные события – в Таджикистане побывали корейские бизнесмены, было заключено много контрактов, а в Худжанде заработала новая птицефабрика.

Таджикские поклонники футбола узнали, с кем сыграет сборная Таджикистана в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года.

Скорбным событием уходящей недели стала смерть нашего коллеги Турко Дикаева.

Дело отравившихся заключенных

Во время этапирования из Худжанда и Истаравшана в Душанбе, по пути в местечке Майхура Варзобского района один из заключённых раздал 3 буханки хлеба 16 заключённым.

После его употребления через полчаса у них началась тошнота, головокружение и рвота. В итоге 14 из 16 заключенных скончались.

Спустя неделю, Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что экспертам еще не удалось выяснить, чем отравились заключенные - хлебом или другой пищей.

«Ответственно заявляю, что ни один из заключенных не скончался от побоев, у них не было следов травм или насилия», - заявил Генпрокурор.

А министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод на пресс-конференции 16 июля сказал, что при этапировании заключенных из Согда в Душанбе 7 июля не были нарушены нормы. При этом глава Минюста заявил, что факты о жалобах родственников о том, что у скончавшихся были следы побоев, тоже изучаются комиссией. «Мы тоже ждём результатов экспертизы и заключения генеральной прокуратуры», – сказал он.

Кстати, в пятницу президент произвел кадровые перестановки, в том числе в руководстве Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана.

Срок перерегистрации сим-карт по ID-паспортам будет продлен

Если жители до 15 августа жители не успеют перерегистрировать сим-карты по ID-паспортам образца 2014 года, то срок, возможно, продлят, заявил на этой неделе журналистам заместитель главы Служба связи Илхом Атоев.

«Если до августа не решится вопрос перерегистрации сим-карт, мы можем обратиться в МВД с просьбой о продлении срока», - сообщил Атоев.

Очередь в паспортном столе Asia-Plus

Он подчеркнул, что правительство не давало указаний об отключении сим-карт незарегистрированных абонентов.

«По состоянию на 11 июля всего 1 млн. 880 тыс. абонентов перерегистрировали свои сим-карты на ID-паспорта. Более 4 млн сим-карт ещё не зарегистрированы по новым паспортам», - сообщил он.

Слухи об аварии на Рогуне не подтвердились

С начала года были слухи о значительных разрушениях на месте строительства плотины Рогунской ГЭС, которые, якобы, произошли из-за допущенных ошибок в расчетах со стороны специалистов итальянской компании Salini Impregilo, строящей этот объект. Их опроверг глава Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода.

«Не было там никаких аварий. Перемычка (ядро плотины, прим. «АП»), которая строится, там фильтрация немного превысила нормы», - сказал он 19 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Ахмадзода отметил, что ведутся работы для устранения проблемы, проводится цементация перемычки с двух сторон, и уровень фильтрации удалось снизить.

По его словам, основная цель строителей на данный момент - скорее приступить к строительству основной плотины. «В настоящее время проводятся подготовительные работы для возведения основной плотины, высота которой должна составить 335 метров», - добавил он.

Наказания для поджигателей Осии

Двое подростков из джамоата Чорьяккорон района Рудаки, причастных к поджогу шестилетней Осии Шерзод, отправлены в спецшколу города Душанбе.

Главным виновным в поджоге 6-летней девочки МВД называет 13-летнего жителя Чоряккорона Сунатулло Очилдиева, который страдает психическим расстройством. Он уже помещен в Республиканский центр психического здоровья детей и подростков.

В ходе проведения расследования инцидента выяснилось, что именно Очилдиев сыграл основную роль в поджоге Осии.

Осия Шерзод Фото: предоставлено семьей Зулфоновых

В столичном медицинском центре №3 12 июля Осие, которая находится тут с момента ЧП, сделали очередную, шестую операцию.

Заведующий ожоговым отделением медцентра Тохир Зубайдов сказал "АП", что Осия чувствует себя стабильно:

"Девочка хорошо пьет, кушает, и мы сделаем все необходимое, чтобы девочка скорее выздоровела".

Новая птицефабрика

В Худжанде заработала первая птицефабрика, которая ежемесячно будет выращивать до 100 тысяч цыплят-бройлеров и производить 100 тонн куриного мяса. Совместное предприятие «Сугд Самарканд Парранда» открыли бизнесмены из Узбекистана и Таджикистана.

На развитие птицефабрики самаркандский предприниматель Заршед Мухаммадиев и местный бизнесмен Абдуахад Рахимов потратили $100 тысяч. К концу года партнеры хотят увеличить сумму оборота до $500 тысяч.

Таджикско-корейский бизнес-форум

В Душанбе прошел Форум предпринимателей Таджикистана и Кореи. Предприниматели обеих стран подписали между собой более 10 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании.

В том числе, были подписаны соглашения об образовании совместной компании между ЗАО «Хумо» и Компанией Kaula International cooperation, о сотрудничестве между Таджикским национальным университетом и Национальным университетом Инчон, соглашение о сотрудничестве ООО «Гаюр» и GAiA ENERGY по производству LED освещения и другие.

Форум предпринимателей Таджикистана и Кореи состоялся в рамках официального визита премьер-министра Кореи Ли Нака Ёна в Таджикистан с целью налаживания прямых контактов, активизации торгово-экономических отношений между корейскими предприятиями и инвесторами и таджикским бизнес-сообществом.

Футболисты Таджикистана начинают борьбу за ЧМ-2022

На этой неделе состоялась жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Азиатской зоне.

По итогам жеребьевки сборная Таджикистан сыграет в одной группе с командами Японии, Кыргызстана, Мьянмы и Монголии.

Первый матч в отборочном турнире ЧМ-2022 наша сборная проведет 5 сентября против сборной Кыргызстана. Эта встреча состоится в Душанбе.

Отборочный турнир определит участников ЧМ-2022 в Катаре от АФК. Сборная Катара также будет принимать участие в турнире, но для неё он будет играть роль отбора на Кубок Азии 2023.

Прощай, Турко…

В ночь с 15 на 16 июля на 69-м году жизни скончался бывший корреспондент «Азия-Плюс», известный таджикский журналист Турко Дикаев.

По словам его близких, в последние три дня жизни он жаловался на боли в сердце.

Он долгие годы работал корреспондентом различных изданий в Кулябской зоне, в том числе и «Азия Плюс».

После выхода на пенсию стал фотографировать и занимался свободной журналистикой.

По словам коллег, заслуга Турко Дикаева в воспитании молодого поколения журналистов из Кулябской зоны велика: сегодня многие из его учеников работают в крупнейших СМИ республики.

Турко Дикаев Asia-Plus

«У журналиста не бывает друга – и это не моя оригинальная мысль. Так уж в жизни складывается, что со всеми необходимо держать дистанцию. Иначе симпатии приводят к необъективности», - говорил он.

В 2005 году Турко Дикаев был признан лучшим журналистом года со стороны ОБСЕ. Несколько раз его признавали лучшим журналистом города Куляба.

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