11287 граждан России ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата о зарплатах россиян. На эту категорию приходится менее 0,1% всех работников в стране, пишет Медуза.

С 2017 года, когда проходило предыдущее исследование по теме, число работников-миллионеров выросло на 38% — тогда такую зарплату получали без малого семь тысяч человек.

Средняя зарплата в этой категории работников составляет 2,4 миллиона рублей. Больше других получают представители культуры и спорта (5,8 миллиона рублей), сотрудники сферы прочих услуг (3,7 миллиона) и на производстве нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 миллиона).

Больше всего сотрудников с зарплатой от миллиона рублей — в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек), меньше всего — в сфере водоснабжения и утилизации отходов (13 человек).

В статистике Росстата не представлены зарплаты россиян, занятых в теневом секторе, сказал РБК профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

В России самая многочисленная группа работников, по данным Росстата, зарабатывает от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей. В эту категорию входит более 2,6 миллиона россиян.

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