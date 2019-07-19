Благоухающий, добротный, просторный, словом, великолепный сад столичной гостиницы Hilton - Hilton Garden приступил к приёму заявок на проведение свадебных торжеств под открытым небом. Зеленый сад призван сделать одно из самых главных событий жизни не только роскошным, но и запоминающимся. А самое главное, отель предоставляет пакет для проведения торжественных мероприятий по привлекательной цене за высокое качество обслуживания.

С момента открытия нового сада столичной гостиницы Hilton - Hilton Garden прошло не так уж много времени. Судя по отзывам жителей и гостей столицы, новый сад уже завоевал их расположение и смог стать одним из любимых мест для проведения самых разных торжеств и церемоний, а также свадеб в том числе. Гостям особенно полюбились ифтар под звездным небом и общественные приемы и мероприятия.

Вместе с новым садом Hilton принес новый для Таджикистана тренд и успешно внедрил его в сферу услуг гостиничных комплексов. Это проведение свадебных торжеств на открытом воздухе, о котором наши женихи и невесты раньше могли только мечтать. Одна свадьба не должна быть похожей на другую, она должна быть яркой, необычной, запоминающейся, но в тоже же время весьма скромной по расходам. Концепция рассчитана на всех, чтобы каждый имел возможность провести незабываемую свадебную церемонию.

Вместимостью в более чем 150 человек и общей площадью 800 кв. метров, Hilton Garden имеется вся самая необходимая инфраструктура для проведения свадеб – оборудование, мониторы для видео и фото, танцевальная арена, сцена для музыкантов, собственный декор, мебель разнообразного размера и формы, белоснежные скатерти, фирменная посуда. В общем вам ни о чём не придется переживать, за вас всё сделает организатор!

А лучшие шеф-повара гостиницы порадуют ваших гостей изысканными блюдами европейской, азиатской и арабской кухонь, а приветливый персонал роскошно и со вкусом сервирует праздничные столы.

Жениху и невесте!

Молодоженам можно и нужно остаться на первую брачную ночь в свадебном номере, украшенном и оформленном специально в праздничном стиле. Гостиница предоставляет номер в качестве подарка для жениха и невесты самые комфортабельные и уютные номера.

Сезон свадеб объявляется открытым - спешите получить специальный праздничный пакет!

Добро пожаловать в Hilton Garden – уголок, где сбываются самые заветные желания!

Контакты Тел +992 48 703 00 15\14\13 info@hiltondushanbe.com