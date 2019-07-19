Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве со ссылкой на данные Агентства по гидрометеорологии страны сообщает, что на территории Таджикистана до 23 июля сохранится жаркая, сухая погода.

В этой связи синоптики прогнозируют ускоренное таяние снега, что может привести и уже привело к подъему уровня воды в реках Вахш, Пяндж и Зарафшан.

В результате подъема воды в реках возможен размыв берегов и подтопление близлежащей территории, а также в результате повышенного температурного фона, по предгорным и горным районам республики возможно прохождения гляциальных селевых, оползней и камнепадов, сообщает пресс-центр Комитета по чрезвычайным ситуациям РТ.

КЧС призывает жителей и гостей горных районов быть максимально осторожными во время езды в горных районах, быть бдительными при сборе дров, походов в горы и охоте.

Завтра в Душанбе столбик термометра проднимется до 43 градусов по Цельсию.

В южных регионах страны - до 46 градусов.

В целях безопасности КЧС просит следовать следующим рекомендациям:

1. Без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня. Если всё-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей, лёгкий головной убор и, обязательно, взять бутылочку с негазированной минеральной водой. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.

2. Для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день.

3. Не рекомендуется употреблять алкоголь, в том числе и пиво, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

4. Есть необходимо лёгкую пищу: овощи, фрукты, отварную рыбу и курицу, холодные супы и окрошки. Желательно полностью исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда.

5. В пик жары желательно полностью исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность.

5. В помещении с кондиционером не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22+23 градусов Цельсия.

6. Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.

7. И в особенности, необходимо быть осторожными во время отдыха и купания, соблюдать правила безопасности вблизи рек, каналов, бассейнов и водоёмов.

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