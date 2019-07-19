Вот уже несколько лет, как компания Tcell в Душанбе предоставляет услуги Wi-Fi-зон. Люди используют данные услуги, чтобы проверить электронную почту, связаться с друзьями и родными в мессенджерах, найти необходимую информацию в сети или скачать нужные файлы. Учитывая желания и потребности абонентов, компания Tcell приняла решение расширить зону точек доступа в глобальную сеть в двух крупнейших городах Таджикистана – Душанбе и Худжанд!

Первый этап проекта по расширению зоны покрытия Wi-Fi в самых популярных и проходимых локациях Душанбе и Худжанда для всех жителей и гостей города уже реализован. На сегодняшний день, по Душанбе функционируют уже 10 мест доступа к Wi-Fi от Tcell, и 1 место доступа в Худжанде!

Воспользоваться Wi-Fi от Tcell уже можно в офисах обслуживания компании, на территории рядом с ними, и в популярных местах городов Душанбе и Худжанда, по следующим адресам:

Парк Куруши Кабир (рядом с театром Оперы и Балета)

Рудаки 34 (Главный офис компании – Tcell Plaza)

Рудаки 6А (ТЦ Садбарг)

Н.Карабаева 4 (Цирк)

Рудаки 55 (рядом с бывшим зданием Главпочтамта)

Рудаки 91 (напротив Хукумата города Душанбе)

Внутри ТЦ ЦУМ

Рудаки 108 (напротив Таджикского государственного педагогического университета)

Н.Карабаева (Саховат)

Айни 269 (9 километр)

Парк Камоли Худжанди – город Худжанд

В ближайшее время, на втором этапе проекта, доступный Wi-Fi от Tcell покроет еще больше территории городов: новые парки, где любят гулять и отдыхать Душанбинцы и Худжандцы, и конечно, всегда популярные большие рынки и базары!

Воспользоваться Wi-Fi от Tcell очень просто: достаточно просто посетить гостеприимные офисы обслуживания компании или точки доступа к сети, обнаружить сеть Wi-Fi от Tcell в своем смартфоне на локации, и подключиться! При этом, чтобы пользоваться доступным интернетом от Tcell, необязательно быть абонентом компании.

Реализуя проект по покрытию столицы сетью Wi-Fi, компания Tcell задумывается в первую очередь об удобстве и комфорте жителей и гостей города. С развитой и обширной сетью доступного Интернета, практически в каждом районе города – ни одно важное сообщение не останется неотвеченным, ни одно письмо не будет пропущено, а необходимая информация будет найдена.

Развитие цифровой и инновационной сфер является одним из главных приоритетов работы компании Tcell. Tcell как бренд, ставит своей целью внести свой вклад в улучшение сообществ, в которых мы живем и работаем, проявляя социальную ответственность, предлагая новейшие технологии, удобный сервис и инновационные решения для потребителей в Таджикистане.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.