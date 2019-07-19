Жители городка Гарм Раштского района обеспокоены увеличением числа нелицензированных таксистов вокруг центрального рынка. Таксисты ставят свои машины, где захотят и "ловят" клиентов прямо на дороге, что затрудняет движение других транспортных средств.
Из-за скопления таксистов на улицах Айни, Олим и Сомони даже пешеходы не могут свободно передвигаться. Таксисты также нарушают общественный порядок своими криками и битвами за клиентов. С другой стороны уличные продавцы ставят свои машины прямо на дороге и торгуют.
Жители жалуются, что ни сотрудники ГАИ, ни другие структуры не обращают внимание на беспорядки и никак не регулируют этот вопрос. Жители боятся, что если не решить этих проблем, то количество происшествий может вырасти.
Видео подготовлено в рамках проекта «Гражданские журналисты», который проводится при поддержке Internews в рамках Центральноазиатской медиапрограммы CAMP.
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