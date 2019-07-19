Безвозвратный отток валюты из республики в результате внешнеторговой деятельности в первой половине этого года составил почти $1 млрд.
Экспорт товаров в январе-июне 2019 года составил $570,6 млн, а импортировано товаров в страну за этот период на сумму $1 млрд 566,3 млн, сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана.
«Торговый баланс сложился отрицательный и составил $995,8 млн», - отмечают в Агентстве.
В целом, внешнеторговый оборот республики в первой половине этого года составил $2 млрд 136,9 млн, что на 3,8% ($77,3 млн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Республика за этот период имела торговые отношения со 100 странами мира.
Главным торговым партнером республики остается Россия, двусторонний товарооборот с которой составил более $493 млн.
Объем таджикско-казахского торгового оборота составил $426 млн, таджикско-китайского - $290 млн, таджикско-турецкого - $191 млн, а таджикско-узбекского товарооборота – $167 млн.
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