Всем доброго дня! Жаркие выходные впереди, поэтому не стоит сидеть в душных квартирах. Куда же можно отправиться в ближайшие дни? На самом деле, мероприятий очень много.

Сегодня вечером в 18:30 можно сходить на TGIF Latino Social, который состоится в MyShot Bar (внутри чайханы Рохат).

В программе вечера уроки бачаты, а после, до глубокой ночи, музыка. Вы сможете насладиться горячими латинскими танцами.

По вашим многочисленным просьбам, FLO дарит вам концерт талантливой Мадины Акназаровой. Не пропустите! В эту субботу в 20.00 в ТЦ «Душанбе Молл»!

В воскресенье, 21 июля в кафе-бар "Хонаи Ман" по адресу Пулоди, 43, состоится Art Party #7. В программе вечера: рисование, фрукты и вино! Стоимость билета – 150 сомони. Подробности по телефону 933300446.

#TcellParking продолжает серию интересных и полезных курсов! Сегодня в 18:00 курс «Написание и управление проектами» от Эльдара Аблаева, бизнес-тренера международного класса, руководителя Бизнес Академии Tcell.

В течение курса участники узнают алгоритм написания проектов, рассмотрят важные аспекты в подготовке проектной заявки для привлекательности потенциальных инвесторов.

Ну и для тех, кто любит ходить по выходным в кино. Тем, кто с упоением в детстве смотрел мультфильм «Король лев», студия Дисней сделала потрясающий подарок. 18 июля стартовала премьера одноименного фильма. Смотрите в кинотеатрах города!

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.