Национальный банк Таджикистана заявляет, что предоставленные Счетной палатой республики журналистам данные относительно выявления финансового ущерба в банке являются «неверными и безосновательными».

В опровержении на сайте НБТ говорится, что данная информация «может вызвать неверное представление общественности и большой резонанс, оказав негативное влияние на репутацию Национального банка Таджикистана».

В распространенном накануне, 18 июля, пресс-релизе Счетной палаты говорилось, что в первой половине этого года были проведены плановые проверки Национального банка Таджикистана и Государственного сберегательного банка «Амонатбанк». Отмечалось, что по результатам этих проверок был выявлен финансовый ущерб в размере 9,1 млн сомони, из которых было восстановлено 7,6 млн сомони.

«Дело в том, что ни в одном из актов Счетной палаты не отмечены факты выявления финансового ущерба. Однако, несмотря на это, в некоторых заявлениях и материалах Счетной палаты говорится о выявлении финансового ущерба в размере 8,3 млн. сомони, что не подтверждается основательными доводами и ни при каких условиях не соответствует элементам финансового ущерба», - подчеркивается в опровержении Нацбанка.

Отмечается, что вышеуказанная сумма состоит из начисленного НБТ налога с пользователей автомобильных дорог в размере 6,2 млн. сомони и начисленного и неподтвержденного налога на прибыль в размере 1,5 млн. сомони.

«Национальный банк Таджикистана по внутренним инвестициям с учетом требований Международных стандартов финансовой отчетности самостоятельно и без вмешательства аудиторов Счетной палаты создал резерв для покрытия возможных потерь и в установленном порядке из этого резерва произвел расчет и зачисление в госбюджет в размере 6,2 млн. сомони налога с пользователей автомобильных дорог, который подтверждается платежными поручениями.

Эти уплаченные налоги аудиторами Счетной палаты подсчитаны как восстановление налога и финансового ущерба. Хотя здесь не имеет место восстановление налога и все осуществлено в рамках текущих платежей Национального банка и такая оценка Счетной палаты не соответствует действительности, ибо как выше нами было отмечено, налоговые суммы уплачены в государственный бюджет Национальным банком Таджикистана самостоятельно, без каких-либо предложений и рекомендаций аудиторов Счетной палаты», - говорится в опровержении.

В НБТ подчеркивают, что в составе вышеуказанной суммы финансового ущерба также учтены по формулировке аудиторов Счетной палаты и «суммы недоначисленных и сокрытых налогов в размере 1,5 млн. сомони» (из этого 1,2 млн. сомони налог на прибыл 2016 года), что тоже не соответствует действительности.

«Поскольку во время проведенной специалистами Налогового комитета комплексной проверки по просьбе Национального банка Таджикистана была проведена проверка данного вопроса, в ходе которой не были выявлены случаи недоначисления налога на прибыль и подтверждена правильность порядка исчисления налоговых платежей (акт от 08. 04. 2019 г.).

Следовательно, отнесение данной суммы со стороны аудиторов Счетной палаты к финасовым ущербам не имеет под собой реальной почвы», - отмечают в регуляторе.

В опровержении говорится, что после проведения проверки в адрес правительства республики Счетной палаты относительно данного вопроса было представлено соответствующее письмо. «Несмотря на это Счетная палата не учла доводы и факты, указанные Национальным банком Таджикистана», - подчеркивается в нем.

В НБТ считают целесообразным, чтобы вышеуказанные обстоятельства, которые официально не зафиксированы как финансовый ущерб ни в одном из актов проверки Счетной палаты, в дальнейшем не были упомянуты в заявлениях и официальных сообщениях Счетной палаты республики.

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