Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) задержали уроженца Таджикистана по подозрению в организации незаконной молельной площадки.
В квартире многоквартирного жилого дома на улице Кальвица Якутска таджикистанцем была организована деятельность незаконной молельной площадки, где на регулярной основе проводились религиозные сборы приверженцев идеологии радикального ислама, сообщает Sakhalife.ru.
По данным портала, в ходе подобных собраний осуществлялись пропаганда запрещенных экстремистских материалов и вовлечение новых членов в экстремистское сообщество из числа жителей республики.
В ходе оперативных действий в жилом помещении были задержаны также 20 иностранных граждан. Установлено, что все они являются земляками организатора незаконной молельной площадки – выходцами из одного села Республики Таджикистан.
"В отношении задержанных проводится документирование их противоправной деятельности. Двое иностранцев уже выдворены за пределы Российской Федерации с закрытием въезда сроком на пять лет", - сообщает пресс-служба УФСБ по Якутия.
По данным издания Sakhalife.ru, в квартире на улице Кальвица дом 5, которая входит в число так называемых резиновых квартир, одновременно проживали до 30 человек, количество прописанных доходило до 40 иностранных граждан. Собственники жилплощади были осведомлены о происходящем, и в каком состоянии находится их квартира. Но, тем не менее, желание извлечь выгоду, способствовало созданию группы религиозно-экстремистской направленности.
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Кулли ахбор
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Мигрант9
Во первых покажите этот сюжет правительству РТ, пусть смотрят до чего довели людей.
Во вторых это обычная мигрантская «резиновая квартира» а ни какая нибудь молельная.
В третьих все книжки («Пандномаи имоми Аъзам, коидаи Багдоди, и тд)которые выдни на видео не являются экстремическими.
Хватить бедных мигрантов обвинять в экстремизме.