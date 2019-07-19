По согласованию с главой государства произведены перестановки произведены в руководстве Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана.

При этом в информации не сообщается фамилий и имен.

Указами президента также сменены заместители командующего Национальной гвардией, командиры бригад и отдельных частей. Также сменены два заместителя главы антикоррупционного ведомства страны, сообщает пресс-служба главы государства.

«На места ушедших со службы назначены молодые, перспективные кадры, окончившие военные вузы Таджикистана и других стран», - сообщает пресс-служба.

Решениями правительства Таджикистана назначены новые заместители глав Агентства по обеспечению специмуществом и Агентства социального страхования и пенсии.

Указы об увольнениях и назначениях на сайте президента пока тоже не опубликованы, однако, как сообщает Радио «Озоди», своих должностей лишились начальники трех тюрем страны.

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