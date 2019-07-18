Бразилец Гильерми Пост говорит на таджикском языке практически без акцента. Чтобы усовершенствовать свою речь он приехал летом в Худжанд.
Парень впервые узнал о Таджикистане в детстве, когда дед - учитель географии - показал ему карту мира. Ребенка интересовали самые дальние и маленькие страны.
"Мне понравилось название страны, оно необычное" - говорит Пост.
Три года назад он приехал в Таджикистан, и влюбился. Здесь у него появилось много друзей. Когда уехал обратно, поставил себе задачу - выучить таджикский, чтобы общаться с друзьями на их языке. А вплотную занялся этим делом восемь месяцев назад. Помогли друзья, которые общались с ним по скайпу.
Этим летом бразилец снова вернулся в Таджикистан, чтобы попрактиковать свою речь. К слову, парень освоил также кириллицу.
В будущем он хочет выучить рушанский язык.
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