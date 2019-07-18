Комитет продовольственной безопасности Таджикистана в первом полугодии 2019 года изъял из торговли и уничтожил более 23 тонн мясо-молочной продукции.

Как сообщил на пресс-конференции 18 июля председатель комитета Фарход Камолзода, их сотрудники предотвратили поставку в Душанбе около 13 тонн куриного фарша со стороны предпринимателя из Бободжонгафуровского района.

Вся продукция на основе заключения Национального диагностического центра продовольственной безопасности была полностью уничтожена в ГУП «Полигон твердых бытовых отходов города Душанбе».

На пограничном пункте «Патар» города Канибадама был задержан груз, принадлежащий ООО «Сафар-2012», состоящий из 342 тыс. штук (более 20 тонн) куриных яиц из Узбекистана.

По словам Фархода Камолзода, продукция не отвечала стандартам безопасности и угрожала здоровью населения. Она была полностью уничтожена на полигоне Службы санитарного надзора города Худжанда.

На границе также были задержаны и возвращены назад более 35 тонн яиц, боле 20 тонн цитрусовых, 17,5 тонн чая, которые принадлежали различным компаниям и индивидуальным предпринимателям.

Председатель Комитета также сообщил, что будет ужесточен контроль над уличной торговлей продуктами питания. Особо он отметил уличную торговлю молоком в столице.

«Большинство из продавцов молока используют старые пластиковые бутылки, есть и такие, которые добавляют в молоко воду, - отметил Камолзода. - Наше оборудование позволяет легко и очень быстро определить чистоту молока».

Продукцию уличных торговцев молоком будут проверять в лабораториях, если продукция отвечает нормам, то будут выдавать специальные разрешения, как это сегодня действует на многих рынках для мясников и продавцов молочной продукции.

По сведению Комитета продбезопасности, за первое полугодие в 2019 году в республику поступили из-за рубежа более 15 тыс. тонн мясопродуктов, 8 тыс. тонн молочной продукции, около 1,5 тыс. тонн яиц, 588 тонн рыбы, свыше 50 тыс. тонн корма для животных, которые прошли проверку в лабораториях Комитета и признаны безопасными.

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