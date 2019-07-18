В Вене под председательством Таджикистана состоялось очередное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), посвященное сотрудничеству ОБСЕ и ОДКБ с акцентом на взаимодействие двух структур в Центральной Азии.
На пленарное заседание в качестве ключевых докладчиков были приглашены исполняющий обязанности Генсека ОДКБ Валерий Семериков, начальник отдела ОДКБ Первого департамента стран СНГ МИД России Олег Кравченко и главный научный сотрудник Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Таджикистана Носир Назарзода.
В своем выступлении Валерий Семериков особо выделил складывающуюся ситуацию в Афганистане, которая играет важную роль в обеспечении долгосрочной стабильности и безопасности, как на пространстве ОДКБ, так и в регионе ОБСЕ, сообщает МИД РТ.
Он отметил, что в формате Организации детально проработан и подготовлен «Перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье», который в своей основе содержит предложенный государствами-членами комплекс мер по формированию в таджикско-афганском приграничье обстановки стабильности и безопасности.
Носир Назарзода в своем докладе представил научный анализ и ряд предложений по укреплению сотрудничества и поиску точек соприкосновения в повестке дня ОБСЕ и ОДКБ.
В ходе заседания докладчики и делегации стран участников с учетом схожести решаемых ОБСЕ и ОДКБ задач, предложили конкретизировать направления совместного взаимодействия двух организаций в центрально-азиатском регионе.
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