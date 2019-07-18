Житель столицы пытается наладить в городе производство три десятка импортозамещающих товаров, однако второй год не может получить государственную поддержку, в которой он нуждается.

Правительство Таджикистана вроде понимает важность частного сектора для дальнейшего развития страны, принимаются различные меры для поддержки предпринимательства, в особенности, производственников.

Из года в год сокращается количество разрешительных документов для открытия бизнеса, инспекционных структур, плановых проверок, поручено разработать Налоговый кодекс в новой редакции для снижения налоговой бремени на представителей частного сектора. Проверки же деятельности производственного предпринимательства полностью запрещены. В январе этого года указом президента страны Эмомали Рахмона объявлен мораторий на все виды проверок субъектов производства в течение двух лет.

Рустам Сабуров Фото Asia-Plus

Однако всё еще остаётся нерешённой одна из главных преград на пути развития предпринимательства – недоступность дешёвых финансовых ресурсов для представителей бизнеса.

Фонд вам в поддержку

Открыть или же развивать бизнес, тем более производство, за счет банковских кредитов в Таджикистане не представляется возможным, по той простой причине, что эти заимствования слишком дорогие: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте в таджикских банках на данный момент составляет почти 26%.

При этом банки выдают в основном краткосрочные кредиты, чтобы вернуть свои средства с прибавкой как можно раньше.

Специалисты говорят, что позволить кредиты с такими условиями себе могут разве что крупные торговые предприятия, оптовые импортеры товаров или же предприятия, которые намерены расширить свой бизнес.

«Новое предприятие на таких условиях кредитования не построишь, оборот не позволит, тем более что и климат для ведения бизнеса в стране далеко не тот, что нужен», - считает экономист Нур Раджабов.

Ещё в 2012 году в рамках Программы господдержки предпринимательства был создан Фонд поддержки предпринимательства при правительстве Таджикистана, целью которого является предоставление частному сектору льготных финансовых ресурсов.

Но, как оказалось, процентные ставки этого Фонда являются не такими уж льготными, а получать финансовые ресурсы может не каждый желающий.

Поддерживаются только богатые?

Житель Душанбе Рустам Сабуров, который имеет опыт работы в советской системе производства, а также руководил фирмой до конца нулевых годов, решил создать в столице предприятие по выпуску 29 видов электрооборудования и товаров народного потребления, которые в настоящее время полностью импортируются. Это в частности, различные электроприборы - розетки, выключатели, удлинители, пластиковые изделия, тазики, ведра, кружки. А также саморезы, чопики, шурупы, гайки, шайбы и прочее.

Он решил наладить производство электрических изделий бытового значения, так как такая продукция не производится внутри страны, а потребность на неё очень высокая. Таким образом, Сабуров хотел создать рабочее место не только для себя, но и для сотни безработных.

Он подготовил бизнес-план, где всесторонне обосновывает создаваемое им дело.

«Производственные мощности, которые заложены в моем бизнес-плане, удовлетворяют потребности страны в бытовых электроприборах на 50-70%», - говорит он.

А стоимость его продукции, по его словам, будет на порядок ниже зарубежных аналогов, так как поставщики при импорте товаров идут на различные расходы (перевозка товара, таможенные платежи).

Кроме этого, предприниматель перечисляет другие выгоды, которые получает от открытия производственного предприятия страна и её жители: создаются рабочие места, сокращается отток валюты из страны, увеличиваются поступления в бюджет за счет налогов.

«К примеру, создаваемое мной предприятие приносит в бюджет страны $100 тыс. в год, а еще $77 тыс. – в Фонд социальной защиты населения», - отметил он.

Для реализации бизнес-плана Сабурову необходимо инвестиций в размере около 10 млн. сомони ($1 млн.).

Такими средствами он не располагает, и поэтому решил воспользоваться помощью Фонда поддержки предпринимательства.

В Фонде ему предложили трехлетний кредит под 12% годовых, при этом процесс возврата средств кредитору начинается с первого же месяца после его получения. Но обязательным условием выдачи этих средств является наличие залогового имущества, почти двукратно превышающее размер получаемых денег.

То есть, чтобы получить кредит размером в 10 млн. сомони, Сабуров должен был заложить Фонду имущество стоимостью 18 млн. сомони. Он не понимает условия Фонда, который призван поддержать предпринимателей.

"Если бы я был таким состоятельным человеком, я бы не стал обращаться к этому Фонду", - возмущается он.

Сабуров за помощью обратился к всевозможным соответствующим министерствам и ведомствам, дошел до первого вице-премьера Давлатали Саида. Его бизнес-план везде без исключения поддерживался, даже направлялись письма в Фонд поддержки предпринимательства с предложением выдачи Сабурову кредита по более облегченным условиям. Однако в Фонде твердо и окончательно заявили: «Мы не можем тебе предоставить деньги без обусловленного залогового обеспечения, даже если у тебя «золотой» бизнес-план».

Несостоявшийся производственник даже согласился на предоставление ему средства траншами (частями). То есть, он получает только соразмерный со своим залогом средства. Фонд будет сопровождать процесс реализации его проекта. Убедившись в реализации каждого этапа проекта, Фонд выдает ему очередной транш, при этом создаваемые за счет кредита объекты дополняют залоговое имущество, и, соответственно, размер каждого последующего транша увеличивается. Но, в Фонде сказали, что они не работают по таким сомнительным механизмам.

Сабуров не может понять аргументов созданной правительством структуры, призванной оказать финансовую поддержку предпринимателям:

"Во-первых, язык не поворачивается сказать, что установленная процентная ставка (12% годовых) является льготной. В других странах по такой ставке можно взять кредит в любом коммерческом банке. Льготными же кредитами называются те кредиты, ставка на которые не превышает 4-5% годовых, а срок их возврата составляет до 5 лет, при этом должен быть предоставлен двухлетний льготный период", - считает он.

Кроме того, по его мнению, Фонд должен наладить механизм сопровождения проекта, контролируя его реализацию от начала до конца, а также выделения средств траншами.

"Это позволит предпринимателям получить желаемые суммы за счет сравнительно небольшого залога. Сам же Фонд при механизме сопровождения проекта будет застрахован от риска невозврата кредита со стороны неблагонадежных заемщиков",- поясняет Сабуров.

Рустам Сабуров считает, что при таком отношении численность предпринимателей будет сокращаться, что отрицательно повлияет на всю экономику страны в целом.

«Дальнейшее социально-экономическое продвижение страны зависит от предпринимателей-производителей. Только эта движущая сила способна вывести республику из кризиса и улучшить благосостояние населения», - уверен он.

Поэтому, заключил Сабуров, пора уже задуматься над развитием страны и переходить от благозвучных лозунгов к реальной поддержке предпринимательства.

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