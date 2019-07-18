«В 20 месторождениях Таджикистана на глубине 3-5 тыс. метров имеются огромные запасы нефти и газа», - сообщил начальник Главного управления геологии Таджикистана Илхомджон Оймахмадзода на сегодняшней пресс-конференции.
По его данным запасы нефти в республике оцениваются в объеме более 2 млн тонн, а газа – более 3 млрд. кубометров. И в настоящее время осуществляется разработка месторождений.
Кроме того, в Таджикистане имеются большие запасы золота, серебра, черных, цветных и драгоценных металлов, самоцветных и декоративных камней, радиоактивных веществ.
На сегодняшний день Таджикистан заключил контракты с 22 компаниями на сумму 108 млн сомони.
В их рамках в Таджикистане выполняются геологоразведочные работы, как за счёт государственного бюджета, так и за счёт зарубежных инвестиций.
В частности, в 2019 году были выданы лицензии компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность» на право проведения геологоразведочных работ на месторождении золота Кумарги Боло Айнинского района, ООО «Апрелевка» на геологоразведочные работы на местах проявления золота на территории Бободжонгафуровского и Матчинского районов.
Он также отметил, что за этот период Госбаланс был пополнен за счёт золота, угля, песчано-гравийной смеси, цементного сырья, известняков, песчаников, газа и нефти.
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