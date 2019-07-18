Процесс передачи детей, возвращенных из Ирака, родственникам начался, его проводят соответствующие органы, сообщила сегодня, 18 июля, на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка Таджикистана Раджабмох Хабибуллозода.
По её словам, соответствующие ведомств изучают семьи родственников, куда будут переданы дети, в интересах детей.
«Лучшая среда для воспитания детей это семья и никто с этим не спорит. Но нельзя торопиться в этом плане, нужно изучить эти семьи. Какая среда в этой семье, какое мировоззрение у этой семьи и не навредим ли мы детям, возвращая их в семьи. Во всех наших решениях, которые мы принимаем в отношении детей, мы должны учитывать интересы ребёнка», - сказала она.
Она сообщила, что дети пока находятся в курортной зоне «Харангон» и в ближайшем будущем дети, у которых есть родственники, будут возвращены в семьи.
Омбудсмен также сообщила, что в настоящее время с детьми работает рабочая группа министерства образования и детей готовят к школе.
«Они не знают кириллицу, их надо обучать. Рабочая группа работает в этом направлении. Думаю, к первому сентябрю дети школьного возраста из числа возвращённых детей пойдут в школу», - сказала Раджабмох Хабибуллозода.
Она отметила, что работа для адаптации этих детей не заканчивается. По её словам для этого потребуется поэтапная и совместная работа всех государственных органов и местных органов власти.
Она также сказала об оставшихся таджикских детях и женщинах в Сирии, однако точную цифру не назвала.
«Вы понимаете, невозможно ежедневно там бывать и считать, сколько наших граждан там находится. Наше диппредставительство работает по этому вопросу и при первой возможности эти дети, эти женщины - наше граждане - будут возвращены», - сказала Хабибуллозода.
Напомним, по поручению президента Таджикистана из Ирака на родину спецрейсом в конце апреля были возвращены 84 несовершеннолетних гражданина республики в возрасте от 1,5 до 15 лет.
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