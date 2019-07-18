Предприятиями горнорудной промышленности Таджикистана за шесть месяцев нынешнего года произведено продукции на сумму 3 млрд 53 млн сомони (около $325 млн).

Это на 212 млн сомони больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства промышленности и новых технологий.

Отмечается, что произведенная предприятиями горнорудной промышленности продукция составило 25,6% в общем объеме выпущенной в первой половине этого года промышленной продукции.

Производство золота в этот период по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 51,4%, серебра – 32,5%, цинкового порошка – 7,9%, порошка сурьмы – 30,5%.

В сообщении говорится, что произведенное золото полностью приобретено Национальным банком и Минфином республики.

Рост выпуска горнорудной продукции обеспечили СП «Зарафшон», СП «Анзоб», ООО «Шимшо», ООО «Пакрут» и ООО «Мурод».

Для развития отрасли в первой половине этого года привлечены иностранные инвестиции в размере $28,2 млн.

Между тем, в Минпроме отмечают, что компанией «ТВЕА Душанбе саноати кухи» в настоящее время строятся новые мощности для добычи золота на руднике «Верхний Кумарг», расположенный в Айнинском районе Согдийской области.

Право на использование этого месторождения китайская компания ТВЕА получила в начале прошлого года. До этого правительство Таджикистана предоставило ТВЕА право на разработку золотоносного рудника «Дуоба», который тоже находится в Айнинском районе.

Китайская компания, в соответствии с достигнутыми с таджикским правительством договоренностями, будет пользоваться запасами этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

Общая стоимость построенной компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила $349 млн., из которых $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.

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