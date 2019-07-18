Омбудсмен Таджикистана уверен, что с изменением руководства ГУИУН, условия содержания заключённых в тюрьмах улучшится.

«За четыре месяца, как я работаю омбудсменом, мы успели посетить три исправительных учреждения. Могу сказать от имени заключённых, что со сменой руководства условия содержания заключённых в этих учреждениях улучшаются», - сообщил уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода.

Он отметил, что в том числе посетил тюрьму «Кирпичный» в Вахдате (исправительная колония №3/2, расположена в поселке Рохати в Вахдатском районе, в 15 километрах восточнее Душанбе), где недавно произошёл бунт и там все спокойно.

«Мы поговорили и с руководством и с заключёнными, также посетили их кухню, познакомились с условиями. Могу сказать, что в настоящее время нет никаких проблем в этом исправительном учреждении. Правда, из-за расследования, которое проводит Генеральная прокуратура, мы не могли получить ответы на некоторые вопросы», - сообщил он.

Начальник управления в УПЧ Хусниддин Нидоев сообщил журналистам, что по поводу недавнего этапирования заключённых, где погибли 14 заключённых, к ним поступило три обращения.

«К нам обратились родители, что их дети пропали во время этапирования. Мы вышли на связь с ГУИУН и исправительными учреждениями, и нашли «пропавших» заключённых. Родителям сообщили об их местонахождении, они пообщались и встретились», - сообщил Нидоев.

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