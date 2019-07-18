Жители Воруха после заключения очередного "мира" с киргизами

Эмомали Рахмон в ближайшие дни посетит Исфару и джамоат Ворух: тут запланирована встреча президентов Таджикистана и Кыргызстана, которая может положить конец конфликтам на границе двух государств. Об этом говорят эксперты, на это надеются жители приграничья.

На встрече президентов основной темой будет решение проблем, связанных с делимитацией и демаркацией границ двух стран.

Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Исфару может посетить джамоат Ворух, который не имеет прямой дороги до территории Таджикистана.

Именно вокруг Воруха часто возникают конфликты между жителями двух стран из-за дороги, земель и пастбищ.

Найдут ли решение приграничные конфликты после встречи президентов и что ожидают местные жители от визита Эмомали Рахмона в Исфару?

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