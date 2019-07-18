Впервые за многие годы начаты экспортные поставки казахстанской электроэнергии в Узбекистан. Согласно заключенному договору между уполномоченными организациями двух стран, в течение 2019 года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд. кВтч казахстаноской электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Сообщается, что экспортные поставки электроэнергии начаты, и на сегодня (с конца июня по 17 июля) в Узбекистан реализовано 145 млн. кВтч.

Экспортные поставки казахстанской электроэнергии стали возможными благодаря существующему профициту электрических мощностей, полученному в результате своевременной модернизации, реконструкции и расширению электрических станций Казахстана, говорится в сообщении.



Между тем, Узбекистан уже второй год получает и таджикскую электроэнергию.

По данным Минэнерго Таджикистана, в настоящее время наша республика ежедневно экспортирует в соседнюю страну по 10-12 млн. кВтч электроэнергии по южному направлению. Однако, Таджикистан взамен получает из Узбекистана до 1,4 млн. кВтч электроэнергии по северному направлению: узбекская электроэнергия используется для функционирования насосных станций Зафарабадского района в поливной сезон.

Энергосистема Узбекистана, является крупнейшей в Центральной Азии. Общая установленная мощность электростанций составляет около 15 000 МВт. Порядка 85% выработки электроэнергии приходится на тепловые электростанции, остальное на ГЭС. Для сравнения - установленная мощность электростанций Таджикистана составляет порядка 5 500 МВт. При этом около 93% энергии вырабатывается ГЭС.

Как отмечает ИА Фергана, потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 млрд киловатт-часов, однако существующие в республике теплоэлектростанции и гидроэлектростанции вырабатывают 64 млрд киловатт-часов.

По прогнозам экспертов, к 2030 году потребность в электроэнергии в стране вырастет до 117 млрд киловатт-часов. Проблему дефицита электричества власти планируют решить с помощью строительства атомной электростанции. Станция, которую построит российское предприятие «Росатом», будет производить от 14% до 18% от общего объема электроэнергии.

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