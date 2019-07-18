В Таджикистане растёт число бывших трудовых мигрантов, по различным причинам решивших остаться работать на родине. Но как кормить семью, когда ищущих достойную работу вокруг десятки тысяч? В Хатлонской области реализуются проекты, помогающие тем, кто столкнулся с этой проблемой.
По тропе миграции
Сорокатрёхлетний Шоханшох Миргулов живет в районе Абдурахмони Джоми Хатлонской области. Пять лет назад он был выдворен из России, куда долгие годы выезжал на заработки.
- Наш дед переселился с семьей в Вахшскую долину в 40-х годах прошлого века, когда осваивались эти земли. Район тогда носил имя Куйбышева. Родители работали в колхозе. У нас был хороший дом, жили в достатке. Учился здесь же, в местной школе, однако окончить её не удалось. Началась гражданская война, - вспоминает Шоханшох.
Семья Миргуловых была вынуждена покинуть дом, оставив всё нажитое за эти годы. Взяв с собой лишь самое необходимое, они бежали на свою малую родину – в Бадахшан. Там, в горном кишлаке в Ваханской долине семья прожила почти четыре года.
- Вернулись домой в конце 95-го вместе с другими беженцами, когда обстановка в Хатлоне стала стабильной. От нашего добротного дома остались только голые стены, всё остальное растащили. Пришлось начинать жизнь с нуля. Три года ушло на восстановление дома, хозяйства. Но заработать на жизнь было нелегко, и поэтому, как и многие мои односельчане, я решил отправиться на заработки в Россию, в надежде, что нас там ждут хорошая работа, большие деньги и лучшая жизнь, - рассказывает Шоханшох.
В России представления парня о красочной, современной жизни пошатнулись.
С помощью знакомых он попал в город Саратов. В тесной и потрёпанной однокомнатной на окраине города, жили 8 человек. Шоханшох работал в основном на частных стройках, прошел многие тяготы трудовой миграции, и понял, что такое остаться без зарплаты, быть обманутым работодателем или посредником, голодать, работать по 12 часов в сутки без выходных в холод, дождь и снег.
- Работал в России 2-3 года, затем возвращался домой, восстанавливался, и снова выезжал на заработки. Трудился в Саратове, Калининграде, Москве и Подмосковье. В 2010 году женился. Родились дети – их у меня сейчас четверо. После этого приходилось зарабатывать ещё больше. Деньги нам доставались с большим трудом. По улицам ходили с опаской, боялись попасться на глаза полицейским, которые по поводу и без повода останавливали нас, штрафовали или же отпускали, получив «долю».
И всё же после одной из встреч с полицейскими и приводом в участок Шоханшох был вынужден вернуться на родину.
По данным независимых организаций по миграции, въезд в Россию запрещён для порядка 240 тыс. таджикских граждан.
Неожиданная помощь
В кишлаке, где живет Шоханшох с семьёй, работу найти трудно. Выручает приусадебный участок, где можно вырастить овощи, фрукты. Но Шоханшох никогда не занимался дехканством и не знал, например, как обрабатывать растения, как защитить их от вредителей или как удобрять землю. В результате, посадив пару раз картофель, огурцы и помидоры, он так и не смог собрать хороший урожай, понеся убытки.
Пробовал заняться ремонтными работами в райцентре, но там и без него хватало бывших «россиян».
- В Россию мне въезд запретили, - рассказывает Шоханшох. - Я уже был в отчаянии, когда однажды к нам в дом пришли представители Общественной организации «Гамхори» Хатлонской области. Они рассказали, что при поддержке Отделения Международной Организации Института «Открытое Общество» Фонда Содействия – Таджикистан реализовываются проекты, направленные на защиту и поддержку уязвимых слоёв населения Хатлонской области.
«Мы не обещаем вам золотые горы, но мы поможем вам наладить жизнь», - сказали нам представители ОО «Гамхори».
Вскоре, собрав группу из числа малообеспеченных семей, сотрудники «Гамхори» приступили к делу.
- Работа организации заключалась не только в финансовой помощи, - говорит бывший мигрант. - Они, прежде всего, учили нас, как работать на земле, как вырастить урожай и избежать ненужных потерь, как ухаживать за домашними птицами, скотом. Для этого приглашали опытных специалистов. Кроме того нас знакомили с законодательными актами Таджикистана и России, касающихся трудовой миграции, сельского хозяйства и так далее.
Получив ценные советы, члены группы приступили к практической работе.
Кто то получил пару-тройку десяток кур и начал заниматься птицеводством, кому то дали несколько голов мелкого скота, а кому-то - семена для посева.
- Посоветовавшись со специалистами «Гамхори», я решил построить на своём приусадебном участке парник и выращивать там ранние овощи. Мне помогли со стройматериалами, выделили качественные семена. Вскоре парник был готов, а позже мы получили свой первый урожай томатов. На свободном от парника участке посадили другую сельхоз культуру – картошку, баклажаны, болгарский перец и др. Собранного урожая хватало и для своих нужд, и для продажи. В общем, подобная работа с бывшими трудовыми мигрантами, с малоимущими семьями очень полезна. Она помогает нам понять, что жизнь можно наладить и у себя дома, - считает Миргулов.
«Гамхори» в Хатлоне: Гранты Фонда краткосрочны, но имеют весомый вклад
Институт «Открытое Общество» Фонд Содействия – Таджикистан функционирует в Таджикистане почти 20 лет и реализует ряд инициатив по продвижению инклюзивных систем образования и здравоохранения, социально-экономической интеграции, фискальной прозрачности, и защиты прав и свобод и уделяют первостепенное внимание защите и улучшению жизни маргинальных групп населения.
По словам менеджера проекта, представителя Общественной организации «Гамхори» Маджнуна Яхшибекова, при поддержке данного Фонда организация с 2017 года реализовывает проекты, направленные на защиту и поддержку уязвимых слоев населения Хатлонской области.
- В рамках проекта осуществляется поддержка трудовых мигрантов и членов их семей через развитие дохода приносящей деятельности, снижения уровня распространения инфекционных заболеваний, улучшения уровня жизни уязвимых слоев населения и развитие само занятности, - рассказал Яхшибеков.
В рамках проекта, по его словам, при поддержке ИОО ФС – Таджикистан были проведены следующие мероприятия для бывших трудовых мигранты и членов их семей:
- проведены семинары по агрономии и разработка бизнес планов ДПД (дохода приносящая деятельность) для групп;
- проведены «мастер-классы» по постройке туннельных и солнечных теплиц, консервированию овощей и фруктов;
- розданы материалы и оборудования для постройки туннельных парников, семена и рассады;
- подготовка и обучения аутрич работников из числа местных жителей, а так же проведения занятий, бесед с населением по профилактике инфекционных заболеваний и перенаправление трудовых мигрантов и членов их семей в лечебные учреждения.
- Благодаря деятельности организации, получатели проекта повысили экономический уровень жизни путем создания и развития ДПД (постройка парников и создание семенных фондов), трудоустроились на местном уровне, повысили уровень знания в области сельского хозяйства, - говорит Маджнун Яхшибеков. - Они получили подробную информацию о создании и развитии малого бизнеса, дохода приносящей деятельности, повысили свой уровень информированности по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Хотя малые гранты Фонда являются краткосрочными, они несут весомый вклад в развитии и улучшении уровня жизни уязвимых слоев населения в Таджикистане.
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