Нештатная ситуация произошла 17 июля на вертикальной площадке шахты № 8, принадлежащей ОАО «Ангишт» города Исфары Согдийской области. Спасателям КЧС удалось поднять из 270-метровой шахты четырех шахтеров. Их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Причиной происшествия стала отделившаяся труба резервуара для подачи воды шахты № 8 от теплообеспечивающей трубы. В результате аварии труба упала в шахту-колодец, в ходе чего был перекрыт выход шахтерам, которые в этот момент находились под землей, отмечают в КЧС.

Там отметили, что для проведения аварийно-спасательных мероприятий на место происшествия был направлен Шурабский отдельный горноспасательный взвод Республиканской военизированной горноспасательной службы.

Шахтеры, которые провели под землей около часа, были спасены, сейчас их здоровью ничего не угрожает, отметили в КЧС.

Фото пресс-службы КЧС РТ

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