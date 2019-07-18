УМВД Таджикистана по городу Душанбе просит граждан оказать содействие в поимке особо опасного преступника.

В розыск объявлен 31-летний уроженец Душанбе Акмал Алиматов, сообщает официальный сайт столичной милиции.

Мужчина был ранее осужден в Таджикистане и России четыре раза - за хулиганство, незаконное пересечение госграницы, грабежи.

Акмал Алиматов на этот раз разыскивается по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека.

Столичная милиция просит граждан, имеющих информацию о местонахождении А. Алиматова, звонить по телефонам 02, 221 15 00.

Гражданам, оказавшим содействие в поимке особо опасного преступника, столичная милиция обещает поощрение.

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