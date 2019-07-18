В Федерации Футбола Таджикистана (Tajikistan Football Federation), под руководством Председателя комитета по футзалу Комрона Шодиева, 13 июля состоялось совещание с участниками Чемпионата Таджикистана по футзалу в серии «PRO». Выступая перед руководителями и тренерами команд, глава футзала ФФТ ознакомил собравшихся, с Регламентом предстоящего Чемпионата Таджикистана по футзалу 2019 года.
Как отметил глава футзала ФФТ Комрон Шодиев: "Нынешний Чемпионат РТ пройдет с участием 8 команд: «Соро-компания» (Душанбе), «Сипар» (Худжанд), «Равшан» (Куляб), «Карон» (Душанбе), «Садовая» (Истаравшан), Самандар-ХХI» (Турсунзаде), «Артиш» (Душанбе) и «Памир» (ГБАО). Игры пройдут по круговой системе в два круга (дома - выезд). По итогам Чемпионата РТ, команды, занявшие с 1 по 4 места будут бороться за призовые места: 1 место – 4 место, 2 место – 3 место сыграют полуфинальные матчи, победители пар будут определены в серии до двух побед. Затем победители пар встретятся в финале где будут выявлять победителя в серии до трех побед. Чемпионат РТ стартует 21 июля. Также мы хотим поблагодарить наших титульных спонсоров - компанию "Формула 55" за поддержку на данном чемпионате."
Затем состоялась жеребьевка, где также был утвержден Календарь игр Чемпионата Таджикистана 2019 года. В заключении, командам – участникам были розданы спортивные игровые формы и футзальные мячи.
Также 15 июля состоялась пресс-конференция, на которой был подписан договор о спонсировании Футзальной Лиги на Чемпионате Таджикистана по футзалу среди команд высшей лиги "Серия PRO". На прессс-конференции присутствовали генеральный директор компании "Формула 55" Бахром Подчаев, председатель комитета по футзалу Комрон Шодиев, а также представители СМИ.
Отметим, что национальная компания "Формула 55" на постоянной основе поддерживает различные спортивные мероприятия и не первый год является титульным спонсором Чемпионата Таджикистана по футзалу в серии «PRO». Также компания "Формула 55" поддерживает таджикских спортсменов по республике и за ее пределами. Хотим отметить, что в июне месяце этого года компания "Формула 55" провела турнир по мини футболу "FORMULA55 CUP", где приняли участие 26 команд из РРП, Согдийской области и Хатлонской области (г. Куляб).
Что же касается жеребьёвки по футзалу в серии «PRO», то волею жребия в первом туре встречаются Чемпион и вице – чемпион страны 2018 года «Соро-компания» - «Сипар».
Календарь игр I тура:
«Соро-компания» - «Сипар»
«Самандар-ХХI» - «Садовая»
«Артиш» - «Памир»
«Карон» - «Равшан»
"Формула 55" - Мы делаем спорт интереснее...
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