Правоохранительные органы Узбекистана проводят переговоры с китайской компанией Huawei по внедрению системы распознавания лиц в Ташкенте, сообщает CA-NEWS.
Как сообщили местные издания, ссылаясь на ГУВД Ташкента, представители МВД и ГУВД уже провели первичные переговоры с китайской компанией, при этом пока проект находится на начальной стадии реализации.
По данным источников, эта система может стать одним их базовых элементов проекта "Безопасный город", который будет реализован совместно с китайскими инвесторами.
По их словам, камеры, которые занимаются автоматическим фиксированием нарушений ПДД на 115 крупных перекрестках Ташкента, подойдут для распознавания лиц по техническим параметрам. "Необходимо будет просто сменить софт и настроить работу с данными в центре управления", – цитируют издания источник в ГУВД.
Система распознавания лиц широко используется в Китае. В то же время есть много людей, которые критикуют эту систему, потому что она ограничивает права и свободы человека. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) считает, что постоянное наблюдение подавляет гражданскую активность и коренным образом меняет поведение людей в общественных местах.
В мае власти в Сан-Франциско (США) запретили местным ведомствам, в том числе полиции, использовать систему распознавания лиц.
В то же время полный запрет системы распознавания лиц также является основанием для других проблем. Допустим, если система полностью заблокирована, она может помешать полиции в делах по поиску без вести пропавших или подозреваемых.
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