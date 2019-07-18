АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ИЮЛЯ

- В Душанбе перед журналистами отчитаются руководители Счетной палаты страны, Комитета по продовольственной безопасности и Омбудсмен.

- В Душанбе состоится заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ИЮЛЯ

1997 – Состоялась учредительная конференция Движение национального единства и возрождение Таджикистана

2017 - Эмомали Рахмон подписал закон, обязывающий членов правительство и их близких родственников декларировать свои доходы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 ИЮЛЯ

1897-1973 – Родился доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки Таджикистана Вениамин Иоффе.

1920-1968 – Родился артист театра, Заслуженный артист Таджикистана Алиназар Ходжаев.

1947 – Родился писатель Гайрат Хаким.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ИЮЛЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.