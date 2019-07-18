Благосклонность потребителей и растущий спрос на добротную, деликатесную и экологическую продукцию колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» вдохновило производителей на расширение предприятия. Отечественный производитель любимой жителями столицы колбасы намерен открыть ещё один филиал на рынке «Мехргон», став, тем самым, первопроходцем промышленного туризма в Таджикистане.
Промышленный туризм – это не классическое направление туризма, к которому мы привыкли. Это поиск и исследование туристами фабрик, заводов, предприятий и промышленных объектов. Главной целью промышленного туризма является поиск новых впечатлений. С каждым годом такой вид путешествий в мире набирает популярность, хотя является одним из самых молодых направлений туризма.
Пожалуй, каждый житель столицы согласится с нами в том, что колбасный цех «ЭКО-ХАСИБ» может похвастаться не только следованием правилам, уникальной рецептурой натуральных продуктов высшего сорта, но и, самое главное, принципом прозрачной кухни!
Благодаря прозрачной кухне цеха каждый гость и даже обычный прохожий могут наблюдать за процессом приготовления колбасных изделий и стать свидетелями не только безупречных санитарных условий, но и полюбоваться процессом приготовления колбасы.
- По такому же принципу открытости и лояльности будет работать и наш первый филиал, инициативу открытия которого поддержала администрация столичного рынка «Мехргон». Мы откроемся сразу, как только соберем необходимый пакет документов. Надеемся, что этот процесс много времени не займёт, - сказал руководитель «ЭКО-ХАСИБ» Лутфулло Ибодуллоев.
Производители признают, что их продукция – удовольствие не из дешёвых. Но не нужно забывать о том, что хорошая колбаса не должна стоит дешевле, чем мясо.
Клиенты довольны, уверены производители, и это говорит о том, что они удовлетворены качеством и вкусом колбасы.
- К тому же мы всегда готовы отвечать на любые вопросы и принимаем все жалобы, улучшая, таким образом, качество своей продукции. Мы стараемся удовлетворять потребности даже самых привередливых и капризных гурманов. Наши технологи стараются поддерживать близкий контакт с потребителями, поэтому мы сначала начали с колбасных изделий, а потом, опираясь на предложения, потребности и традиционные рецепты, предлагаемые нашими клиентами, мы стали расширять линейку национальных мясных деликатесов, - отметил Ибодуллоев.
Предприниматель мечтает о развитии промышленного туризма в Таджикистане. Его предприятие является первопроходцем в этом направлении и вносит значимую лепту в это начинание.
- Идея или мечта о промышленном туризме настигла меня в Турции, когда я был одним из участников промышленного тура в колбасные цеха этой страны. Раж, охвативший меня там, настолько восхитил меня, что сложно было расстаться со своими мыслями. И если нам посчастливится открыть наш первый филиал на рынке «Мехргон», то это будет осуществление мечты, - уверен Лутфулло.
На самый главный вопрос наших читателей о том, можно ли прийти в цех со своим мясом для выделки колбасы, производители задали обратный вопрос:
- А каким образом вы определите качество мяса?
- Я определяю качество мяса во время приготовления пищи и поэтому постоянно покупаю мясо у одного и того же мясника, - ответила я.
- Вот таким же образом наши клиенты определяют качество нашего мяса, которую мы добавляем в наши колбасы, - сказал он, добавив, что «ЭКО-ХАСИБ» - это небольшое предприятие, которое часть мяса использует на выделку колбас, а другую реализует на продажу.
«ЭКО-ХАСИБ» производит колбасные изделия исключительно из сертифицированного мяса. Поставляется оно из экологически чистых сельских хозяйств страны.
Стоит отметить, что производственная линейка колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» составляет более 20 наименований - полукопченая колбаса с чесноком (из говядины и баранины), копченая колбаса с красным перцем по турецкой рецептуре, колбаса с добавлением молотого перца и тмина, колбаса из баранины с добавлением фисташки, мускатного ореха и др.
Кроме того, в магазине представлен широкий выбор национальной продукции: хасиб из бараньих внутренностей с рисом, конина (кази), копченый язык, прессованное мясо, холодец, копченный бараний курдюк (думба) и многое другое, рецепты которых были заимствованы у опытных экспертов, работающих долгие годы в сфере обслуживания национальных мероприятий (свадеб и марака).
Рецептура и технология приготовления колбасных изделий цеха «ЭКО-ХАСИБ» соответствует признанному советскому Госстандарту. По словам технологов колбасного цеха, они нашли рецепт из архивов. Он состоит из натуральных приправ: мускатный орех, кориандр, фисташки, чеснок, перец и пр. продукты, нитрат натрия для цвета изделий.
Промышленный туризм может способствовать выбору профессии среди молодежи, не только потому что является новой отраслью деятельности, но и потому что развивается семимильными шагами и подаёт большие надежды. Именно поэтому «ЭКО-ХАСИБ» рад принимать группы экскурсантов из числа школьников и их учителей на ознакомительную встречу в предприятие.
Кстати, приобрести продукцию колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» можно в сети столичных супермаркетов «Пайкар» или непосредственно в самом цехе по адресу ул. Каххорова (ориентир Кожзавод) или позвонить по телефонам: +992 93 444 29 54 (viber/wechat), +992 91 755 60 65.
Tcell маблағи сарфшударо барои шиносномаи нав бармегардонад!
Хадамоти зиддиинҳисорӣ сабабҳои болоравии тарифҳоро ба нерӯи барқ шарҳ дод
Барои таъмиру навсозии роҳ аз Қалъаи Хумб то Рӯшон Чин 30 млн. доллар маблағ медиҳад
Туркманистон ба транзити борҳои Тоҷикистон тариқи қаламраваш то ҳол иҷоза намедиҳад
Натиҷагирӣ аз рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии вилояти Суғд дар нимсолаи аввал
Хатсайри ҳавоии аввалини боркашонии Синтзян - Ӯзбекистон
Медалҳои биринҷии толибилмони тоҷик дар олимпиадаи Тел-Авив
Душанбе ва Сеул ба наздикӣ бародаршаҳр мешаванд
Духтари 17-солаи душанбегӣ даст ба худкушӣ зад
Тоҷикистону Қирғизистон ҷиддӣ ба ҳалли мушкилот дар сарҳад машғул мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста