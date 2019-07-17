В Худжанде заработала первая птицефабрика, которая ежемесячно будет выращивать до 100 тысяч цыплят-бройлеров и производить 100 тонн куриного мяса. Совместное предприятие «Сугд Самарканд Парранда» открыли бизнесмены из Узбекистана и Таджикистана.

На развитие птицефабрики самаркандский предприниматель Заршед Мухаммадиев и местный бизнесмен Абдуахад Рахимов потратили $100 тысяч. К концу года партнеры хотят увеличить сумму оборота до $500 тысяч.

Ожидается, что куриное мясо от «Сугд Самарканд Парранда» на рынках Таджикистана будет стоить 18 сомони за кило.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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