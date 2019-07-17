Компания «Сегандж» вплотную приблизилась к главному поставщику нефтепродуктов в Таджикистан – компании «Газпромнефть-Таджикистан».
Согласно данным Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана, доминирующее положение на таджикском рынке нефтепродуктов на данный момент занимают ООО «Газпромнефть-Таджикистан» (дочерняя компания российского «Газпрома»), ООО «Сегандж» и Агентство по государственным материальным резервам при правительстве РТ, на которых в первой половине этого года в совокупности приходился 88% от общего объема поставок.
В общем объеме поставок нефтепродуктов в республику в первой половине этого года доля «Газпромнефть-Таджикистан» составила 41%, «Сеганджа» - 37%, Агентства по государственным материальным резервам – 10%.
Общий объем импорта нефтепродуктов Таджикистаном в первом полугодии этого года составил более 239 тысяч тонн.
В целом нефтепродукты в Таджикистан поставляются более 50 компаниями.
Таким образом, около 98 тысяч тонн нефтепродуктов поставлено в Таджикистан за шесть месяцев этого года компанией «Газпромнефть-Таджикистан», более 88 тысяч тонн – компанией «Сегандж», около 24 тысяч тонн Агентством по государственным материальным резервам и чуть более 28 тысяч тонн другими сравнительно мелкими компаниями.
Нефтепродукты в республику завозились из России (87% от общего объема поставок), Кыргызстана (7,9%), Казахстана (2,4%) и других стран (2,7%).
В Антимонопольной службе утверждают, что деятельность доминирующих на рынке нефтепродуктов компаний находится под постоянным контролем ведомства.
Средняя стоимость литра бензина на АЗС страны в зависимости от региона составляет от 6,80 до 7,80 сомони, отмечают в антимонопольном ведомстве.
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