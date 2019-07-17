Американский режиссёр Джейкоб Шварц, автор первого короткометражного фильма об Узбекистане в формате 8K, намерен снять в республике исторический сериал.
Съемки первого эпизода сериала об истории народов Центральной Азии в XI-XII веках начнутся в октябре, сообщает Подробно.уз.
Ранее между узбекской и американской сторонами были достигнуты договоренности о местах, захваченных эпизодом. Так как первый пилотный проект на английском языке, к фильму привлечены актеры из-за рубежа, в последующих же сериях, возможно, будут привлечены и актеры из Узбекистана.
За соответствие эпизодов сериала истории будет отвечать советник председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Бехруз Хамзаев, за производство же фильма и его пост-продакшн - творческая команда Шварца.
Продвижение фильма будет осуществляться через платформы Neftlix и Amazon.
Саундтреки к историческому сериалу готовит известный узбекский композитор и автор многочисленных хитов Шахноз.
Создатели сериала намерены ориентироваться на знаменитую «Игру престолов», в которой многие элементы взяты из истории народов Центральной Азии.
«5-10 лет назад в Голливуде по большей части снимали фильмы с греческой мифологией. Позже их заменили фильмы с египетской и скандинавской мифологиями. Сегодня парадигма приближается к народам Средней Азии и восточных легенд. Мы постараемся вывести этот сериал на большие экраны Голливуда, потому как в настоящее время самая развитая кинематография именно там», – говорит Бехруз Хамзаев.
Партнером проекта выступает Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.
«Кинематография играет большое значение в продвижении туризма. К примеру, большое количество эпизодов сериала «Игра престолов» было снято в Дубровнике (Хорватия), который сегодня является одним из лучших туристических направлений Европы уже четвертый год подряд», – отметил советник председателя Госкомтуризма.
Создатели сериала намерены вывести его на большие экраны Голливуда.
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ShaITan4
lutshiy pust' ne snimaut ibo budet VRAJDA!
to est' uzbeki snimut na svoi lad, gde oni samye krutye
Зардушт4
Таджикистан тоже может продвигать эпизоды из Шахнаме (прежние уже технически сильно устарели), вместе с Ираном, с Голливудом или с Роскино. Также можно снять фильм о периоде Древнего Ирана (неудачная попытка завоевания Центральной Азии Киром Великим и удачная Дарием) - о скифском периоде. Очень интересен также период арабского завоевания и начало исламизации. Кстати, именно это период исчезновения Согда и согдийцев и появления таджиков и новоперсидского языка. Всё это надо популяризовать через кино - будет интересно и самим народам Центральной Азии и иностранцам.
Alisher4
Вот молодец Узбекистан. Может что то делать для развития. А наш туризм спит или летает где то