Сегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022, по итогам которой своих соперников по группе F узнала национальная сборная Таджикистана.
По итогам жеребьевки сборная Таджикистан сыграет в одной группе с командами Японии, Кыргызстана, Мьянмы и Монголии.
Первый матч в отборочном турнире ЧМ-2022 наша сборная проведет 5 сентября против сборной Кыргызстана. Эта встреча состоится в Душанбе.
Отборочный турнир определит участников ЧМ-2022 в Катаре от АФК. Сборная Катара также будет принимать участие в турнире, но для неё он будет играть роль отбора на Кубок Азии 2023.
В финальный турнир выйдут 4 команды, ещё одна команда будет участвовать в межконтинентальных стыковых матчах, и сборная Катара уже гарантировала себе участие на чемпионате мира.
Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2023 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира).
В третий этап отбора к Кубку Азии напрямую проходят: худшие 4 команды из занявших вторые места; команды, занявшие третьи места, лучшие 4 команды из занявших четвёртые места.
Худшие 4 команды из занявших четвёртые места, а также команды, занявшие пятые места, сыграют в дополнительном раунде плей-офф в два этапа. 8 победителей этого раунда пройдут в третий раунд отбора к Кубку Азии.
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