В Ташкенте в первой половине года главными нарушителями ПДД названы водители Nexia и Spark, сообщает ИА "Фергана".
Водители Nexia и Spark нарушили ПДД по 95 раз, водители Matiz – 91, на третьем месте Lacetti – 75 нарушений. Раздражающие других участников дорожного движения владельцы Damas нарушили правила всего 38 раз.
Отметим, что представленная ГУВД статистика полностью соответствует TOP самых популярных в Узбекистане моделей: первые два места в них занимают Nexia и Spark, на третьем месте — Lacetti. Четвертое и пятое места заняли Matiz и Damas.
Владельцев Captiva и Malibu (седьмое и восьмое места в TOP популярности) ловили не так часто. Водители Captiva нарушили правила 10 раз, Malibu – 4 раза, Epica – 2 раза. Среди иномарок по три нарушения у Mercedes-Benz и BMW.
Как отмечается на сайте ГУВД, водители в Ташкенте соблюдают правила лишь тогда, когда в поле зрения попадает инспектор ДПС.
Для уменьшения количества аварий в Узбекистане не только повысили штрафы за такие правонарушения, как вождение в пьяном виде, пользование мобильным телефоном во время езды и превышение скорости, но и переняли зарубежный опыт предупреждения ДТП, например, организовали дорожные пункты, в которых уставшие водители ночью могут выпить чай или кофе.
В апреле 2019 года Правила дорожного движения дополнили 28 новыми дорожными знаками и знаками дорожной разметки.
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