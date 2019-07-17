Такая договоренность была достигнута в ходе встречи мэра Душанбе и премьер-министра Южной Кореи.

Встреча премьер-министра Кореи Ли Нака Ёна, прибывшего в Таджикистан с официальным визитом, и мэра Душанбе Рустама Эмомали проходила в загородной резиденции правительства Таджикистана.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества стороны выразили заинтересованность в организации совместных предприятий, выгодных для обеих сторон, в том числе, в отраслях переработки сырья, современных технологий, легкой промышленности и других направлениях, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.

С целью укрепления и расширения плодотворного сотрудничества между столицами двух стран было предложено наладить отношения городов-побратимов между Душанбе и Сеулом.

В этой связи стороны решили подписать в ближайшем будущем документ об установлении отношений между двумя городами.

16 июля Ли Нака Ёна принял и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На встрече были рассмотрены состояние и перспективы двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Кореи, практически во всех сферах.

Было подчеркнуто, что во внешней политике Таджикистана развитие и расширение разносторонних отношений с Республикой Корея занимает достойное место.

На встрече было подчеркнуто, что таджикская сторона всесторонне поддерживает открытие представительства Агентства Кореи по международному сотрудничеству в Душанбе и заинтересована в налаживании сотрудничества с Фондом Кореи по льготным кредитам для развития перспективных экономических отраслей.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по взаимовыгодным аспектам межпарламентских отношений Таджикистана и Кореи, по политическому, торгово-экономическому сотрудничеству, взаимодействию в отраслях промышленности, гидроэнергетики, в финансовой и банковской сферах, инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, науки и образования, культуры, миграции, туризма и созданию совместных производственных предприятий на базе свободных экономических зон Таджикистана.

Эмомали Рахмон назвал проведение торговых форумов Таджикистана и Кореи, трехсторонней бизнес-встречи «Таджикистан-Корея-Узбекистан» в прошлом году одной из важных мер по развитию и расширению межгосударственных отношений, особенно в области торговли и экономики, и выразил уверенность, что очередной бизнес-форум Таджикистана и Кореи укрепит совместные меры в этом направлении.

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