Сегодня состоялась церемония вручения призов победителям конкурса "Жаркое селфи" от Asia-Plus и компании Huawei.
Конкурс стартовал 21 июня, когда во всём мире отмечали День селфи - праздник, посвящённый одному из наиболее популярных увлечений наших дней.
В течение 20 дней жители Таджикистана присылали нам селфи, сделанные в разных уголках нашей страны.
Итоги конкурса мы подвели 12 июля. В прямом эфире на радио Asia-Plus при помощи генератора случайных чисел были определены три победителя, которым сегодня, в торжественной обстановке, вручили призы от компании Huawei.
Giftbox с аксессуарами для смартфонов достался Мухаммаду Ахтамову. Он в этом году закончил магистратуру энергетического факультета Таджикского технического университета имени Осими. Живет в городе Турсунзаде.
Жительница Душанбе Робия Алими, мама двух замечательных малышей, получила в подарок телефон Huawei P Smart.
И главный приз, телефон Huawei Р30 Lite выиграл Уктам Джураев - житель города Гулистон. Уктам учится на 3 курсе ТГУПБП в городе Худжанд, откуда сегодня утром приехал в Душанбе за своим призом.
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