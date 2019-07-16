Форум деловых кругов Таджикистана и Южной Кореи состоялся сегодня, 16 июля, в Душанбе.

На мероприятии говорили о реальном развитии сотрудничества в различных торгово-экономических сферах и укреплении межрегионального товарооборота.

С приветственным словом к участникам выступили председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода и замминистра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Канг Мёнг Су, сообщает пресс-служба таджикского инвестиционного ведомства.

Было отмечено, что товарооборот между двумя странами за пять месяцев 2019 года составил $12,9 млн., что полностью приходится на импорт корейских товаров в Таджикистан.

1 /5

Хамрализода подчеркнул, что для развития социально-экономических отношений две страны имеют большие ресурсы.

В рамках форума состоялась выставка товаров и продукции таджикских производителей.

Также была организована двусторонняя встреча предпринимателей Таджикистана и Кореи «Предприниматель с предпринимателем» (B2B), в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес со стороны частного сектора.

Деловые круги Южной Кореи в рамках своего визита посетили свободную экономическую зону «Дангара», ГУП «Таджикская алюминиевая компания», ОАО «Гулистон» и производственную организацию «Насочии Точик».

Стороны договорились о регулярном проведении встречи деловых кругов для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.