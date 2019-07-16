В районе Джалолиддини Балхи (бывший Колхозабадский) 14 июля в полдень произошел взрыв на одной из АЗС на территории поселка Ворошилов.
Как сообщил «АП» источник в пожарном управлении Хатлонской области, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросетях станции.
«Точное заключение будет дано после расследования», - добавил источник.
В результате пожара АЗС сгорела полностью, также пострадали три автомашины и частично ближайшие дома местного населения.
Никто из людей в результате происшествия не пострадал.
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